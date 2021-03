إغلاق أكبر مدرستين في الرقة احتجاجاً على اعتقال ‘قسد’ للكوادر التدريسية

أعلنت الكوادر الإدارية والتدريسية شمالي الرقة عن إغلاق أكبر مدرستين احتجاجاً على فرض قوات سوريا الديمقراطية قسد تجنيداً إجبارياً على المعلمين

ونقلت وسائل الإعلام أن “مكتب حزيمة التربوي” علق اللافتات بعد إغلاق أبواب المدرستين، الابتدائية والإعدادية، كُتب عليها: “إضراب مدرستي اليرموك (الإعدادية – الابتدائية) عن الدوام وذلك بسبب قرارات قوات سوريا الديمقراطية بفرض التجنيد الإجباري على المعلمين، قسراً”.

وفي مدرسة اليرموك في ريف الرقة الشمالي نفذ الكادر التدريسي إضراباً عن الدوام، للتعبير عن احتجاجهم على قرار “الإدارة الذاتية” بفرض “التجنيد الإجباري” على المعلمين.

ويأتي هذا الإضراب بعدما أصدرت “الإدارة الذاتية” قراراً بفصل المعلمين ضمن الفئة العمرية 1990-2001، في حال تهربوا من واجب “الدفاع الذاتي” حيث عُمم على المجمعات التربوية في الرقة والحسكة ودير الزور.

وأفاد تقرير نشرته منظمة حقوقية بأن ما لا يقل عن 171 حالة اعتقال تعسفي بينهم 11 طفلاً و7 سيدات، تم توثيقها في سوريا في شباط 2021، مشيرة إلى أن “قوات سوريا الديمقراطية” تتفوق على بقية الأطراف في حصيلة حالات الاعتقال،.

وقد طال بعضها أطفالاً على خلفية صلات قربى تربطهم مع مطلوبين لها، موضحاً أن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله.

عادت الشرطة العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم السبت، الى شن حملة تجنيد إجبارية على شباب ريفي الحسكة والرقة.

حيث قامت بالتنسيق مع قوات الأسايش بإقامة حواجز طيارة ودوريات جوالة اعتقلت عبرها 70 شابا، حيث اعتقلت في الرقة 32 شخص، وفي الحسكة 38 بينهم قُصر دون سن الـ 18. بحسب تلفزيون سوريا.

وذكرت مصادر ميدانية أن الاعتقالات جرت في مناطق تل حميس والقحطانية ومركدة والشدادي بريف الحسكة، والسلحبية الشرقية والخيالة ويعرب وربيعة في الرقة.

وتستهدف الاعتقالات الشبان ضمن الفئة العمرية (1990 – 2002)، باستثناء من يحمل عذرا قانونيا “وحيد، معيل ، أصحاب الأمراض المزمنة”.

وتزايدت حملات التجنيدالإجباري من قبل قوات سوريا الديمقراطية في محافظات الرقة والحسكة ومدينة منبج على خلفية التصعيد العسكري الذي تشهده منطقة عين عيسى شمال الرقة.

