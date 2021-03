ديما قندلفت تعلّق على رفض سلاف فواخرجي المشاركة في “الهيبة”

علّقت الممثلة السورية ديما قندلفت على تصريح سابق لزميلتها الممثلة السورية سلاف فواخرجي، كانت قالت فيه أنها ترفض المشاركة في مسلسل “الهيبة” في حال عُرض عليها الأمر.

وقالت قندلفت أن كل شخص حرّ في إختياراته، وقد تكون رأت هي أن هذا العمل ليس مكانها، وأضافت:”يعني أنا بشوف برنامج “إنت مين” مكاني، كل حدا حر وين يشوف حالو بيقدر يلعب، والمكان يلي بيلبي يللي عندو”.

أما عن حقيقة وجود خلاف بينهما، نفت قندلفت هذه الأخبار، وقالت في مقابلة لها ضمن برنامج “أم بي سي تريندينغ”، أن فواخرجي نجمة سورية وعربية، وهي تفتخر بها، مؤكدةً على أنه تجمعهما صداقة وزمالة جيدة.

حيثرفضت الفنانة السورية، النجمة ديما قندلفت ، بطلة مسلسل الهيبة – الرد الجزء الرابع، مقارنتها بنجمات سابقات أدين دور البطولة في الأجزاء الثلاث الأولى.

وأوضحت النجمة ديمة قندلفت أنها لا تخشى مقارنتها بكل من ندين نسيب نجيم، نيكول سابا، سيرين عبد النور، اللواتي لعبن دور البطولة قبلها، وفقاً لما جاء في موقع سناك سوري.

وبينت ديمة أن لكل فنانة دور مختلف عن الأخرى، وطريقة أداء خاصة فيها، وقصة متميزة عن زميلتها، ودورها بطبيعة الحال لا يشبه أدوارهن، ولا يمكن المقارنة بين شخصيتين في ذات العمل.

وأكدت قندلفت أن العمل ناجح بكل مقوماته، وممثليه، وإدارته، وشركته، ومدحت شركة الإنتاج التي لم تتوان في تأمين كل ما يتطلب العمل.

يشار إلى أن الفنانة السورية، النجمة ديما قندلفت ، تلعب شخصية (رانيا عمران)، ابنة خال (جبل شيخ الجبل)، والتي تأتي لتعيش في القرية (الهيبة)، بعد مقتل والدها وتحاول الانتقام من عائلة (جبل).

ويستمر اليوم عرض المسلسل على شاشة الإم تي في، محققاً متابعة كبيرة في سوريا، العديد من الدول العربية.

وكان الفنان اللبناني زيادة برجي قد شارك على صفحته مشهد من العمل، وعلّق بالقول : ((إنه من أفضل مشاهد الدراما العربية لي شفتها بحياتي، منى واصف ريتا ما تبلى هل عبطة (الغمرة)، بحبك كتير كتير كتير واحترامي الشديد للنجم تيم حسن، وبهني شركة الصباح على هالانتاج الرائع)).

وكان المنتج صادق الصّباح قد قرر إلى جانب الفنان السوري تيم حسن والمخرج سامر برقاوي، إنهاء حالة مسلسل (الهيبة)، وإنتاج فيلم سينمائي سيكون مستواه الفني والتقني عالياً جداً.

حيث قال صادق الصّباح أن الفيلم سيبصر النور في أواخر عام 2022، مؤكداً أن العمل السينمائي سوف يلقى نجاحاً جماهيرياً رائعاً بحسب ما قاله في إطلالة إعلامية له.

وأضاف الصّباح: ((يوجد شيء مهم جداً ورسالة قوية نريد التكلم عنها في الجزء الخامس، لها علاقة بكيفية وصول رجال مثل (جبل شيخ الجبل) إلى مراكز حساسة في الدولة، لذلك من واجبنا إعادة النظر بموضوع الجزء الرابع)).

وأكد الصبّاح أن الجزء الخامس حتماً سيكون الأخير، كاشفاً أنه لم يُحدد حتى الآن وقت عرض الجزء الخامس وتصويره، وإن كان سوف يُعرض في الموسم الرمضاني المقبل أو لا، لأنهم ما زالوا يعملون في مرحلة التأليف.

The post ديما قندلفت تعلّق على رفض سلاف فواخرجي المشاركة في “الهيبة” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ