البابا يدعوا المجتمع الدولي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط

دعا البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية في العالم المجتمع الدولي إلى الوقوف بشكل حازم و لعب دور فعال في تحقيق السلام في الشرق الأوسط .

حيث نقلت سبوتنيك كلمة البابا التي ألقاها من القصر الرئاسي في بغداد ، والتي استهلها بما يلي : “على مدى العقود الماضية، عانى العراق من كوارث الحروب وآفة الإرهاب، ومن صراعات جلبت الموت والدمار ” .

و تابع البابا القول : ” ولا يسعني إلا أن أذكر الإيزيديين، الضحايا الأبرياء للهجمة عديمة الإنسانية، فقد تعرضوا للاضطهاد والقتل بسبب انتمائهم الديني، وتعرضت هويتهم وبقاؤهم نفسه للخطر”.

و أضاف ، ” إن التحديات المتزايدة تدعو الأسرة البشرية بأكملها في التعاون على نطاق عالمي لمواجهة عدم المساواة في مجال الاقتصاد، والتوترات الإقليمية التي تهدد استقرار هذه البلدان، علينا أن نتطلع إلى ما يوحدنا”.

كما ناشد المجتمع الدولي بالقيام ” بدور حاسم في تعزيز السلام في العراق وكل الشرق الأوسط ” ، قائلاً : “فلتصمت الأسلحة ولنضع حدا لانتشارها هنا وفي كل مكان” .

هذا و عبر الرئيس العراقي برهم صالح ، اليوم الجمعة، عن شكره للبابا فرنسيس الذي استجاب لزيارة العراق، فيما أكد أن العراقيين يرحبون بهذه الزيارة.

واستذكر برهم صالح أمام بابا الفاتيكان موقف جنود عراقيين أعادوا صليب إحدى كنائس الموصل إلى مكانه وتأدية التحية له، بعد تحريرها من قبضة تنظيم “داعش” عام 2017.

وقال خلال كلمة له بحضور الأب فرنسيس ومسؤولين عراقيين ودبلوماسيين أجانب: “نرحب بقداسة البابا ومن عظيم سعادتنا أن تكون في العراق، مرحبا بكم في أور مدينة النبي إبراهيم”.

وأضاف: “شكرا جزيلا لاستجابتكم بهذه الزيارة للعراق “.

وتابع الرئيس العراقي: “دور البابا في الدعوة للسلام والتأكيد على الحوار موضع اعتزاز، العراقيون يفخرون بأنهم عاشوا في مدن متنوعة الانتماء”.

أعلن حسن ناظم المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق ما زالت في موعدها المحدد ، شهر آذار / مارس القادم .

حيث قال ناظم لوكالة المعلومة أن ” زيارة البابا فرنسيس الى العراق مازالت قائمة ولم يصل لنا من الفاتيكان أي اعتذار كما يشاع في بعض وسائل الاعلام “.

و أوضح ان “الحكومة العراقية انتهت من جميع الإجراءات الإدارية والأمنية والبروتوكولية لاستقبال بابا الفاتيكان فرنسيس متكاملة ” .

The post البابا يدعوا المجتمع الدولي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ