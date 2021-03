الساعدي : عدم رد الحكومة على أميركا يعطيها الضوء الأخضر

أكد محمد كريم الساعدي ، المحلل السياسي العراقي ، أن الصم الحكومي على الهجمات الأميركية على الحشد الشعبي ، بعطيها الضوء الأخضر لممارسة خططها .

حيث نقلت وكالة المعلومة عن الساعدي ” أميركا ووفقا لما قامت به سابقا من جرائم، فأنها ستنفذ هجمات أخرى على مواقع الحشد الشعبي، خاصة انها ستتخذ من الهجوم على قاعدة عين الأسد ذريعة لاستهداف مواقع الحشد ” .

وأضاف أن ” صمت الحكومة إزاء الممارسات الأميركية، سيكون بمثابة ضوء اخضر لواشنطن لتنفيذ مخططات انهاء وجود الحشد الشعبي داخل العراق ” .

و أوضح الساعدي أن ” صمت الحكومة ما هو الا مؤامرة لضرب مواقع الحشد الشعبي، اذ بإمكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الزام الجانب الأميركي بعدم التعرض الى أي موقع من مواقع الحشد وكذلك الزامه بعدم القيام بأي عملية من دون اخذ الموافقات من بغداد “.

عين الأسد .. قصف صاروخي على القاعدة الأميركية في العراق

أكدت بعض المصادر المطلعة في الداخل العراقي أن مجموعات مسلحة قامت فجر اليوم الأربعاء باستهداف قاعدة عين الأسد العسكرية التابعة للولايات المتحدة .

حيث نقلت روسيا اليوم عن المصدر تصريحه الذي قال فيه أن “مجموعة صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية، ويقدر عدد الصواريخ التي سقطت بنحو 11 صاروخا”.

و أضاف المصدر أنه “لم يتم التأكد حتى الآن إذا ما كانت هناك إصابات في صفوف الجنود الأمريكان أو العراقيين ” .

و يذكر أن هذه القاعدة تخضع للسيطرة الأميركية بمشاركة القيادة العراقية ، و يتواجد فيها الجيشان ، و تتعرض للاعتداء الصاروخي بين الفترة و الأخرى .

أميركا تسعى لفتح معبر لمرور الإرهابيين بين سوريا و العراق

أكدت بعض المعلومات الأمنية في العراق أن سياسة أميركا الحالية تقوم على إضعاف التواجد الأمني على الشريط الحدودي بين سوريا و العراق .

حيث قال علي الوائلي أحد الخبراء الأمنيين في بغداد أن ” أميركا تركز على الجانب الغربي في العراق وتسعى لإفراغه من الحشد الشعبي” .

و أضاف أنها ” تشن ضربات وهجمات بين الحين و الآخر على الشريط الحدودي مع سورية بهدف فتح ممر لعبور قادة الإرهاب الى العراق “.

و أوضح الوائلي أن ” تركيز اميركا على الصحراء الغربية يحمل في طياته الكثير من الأهداف ابرزها ان هذه المنطقة ستكون قاعدة استراتيجية أميركية لتدريب الإرهابيين ” .

