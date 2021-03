سعودي يعتدي على مصريين بالرصاص ويقتل أحدهما ويصيب الآخر

أقدم مواطن سعودي اليوم الجمعة، على إطلاق الرصاص على مواطنين مصريين من محافظة المنية جنوب القاهرة، وأردى أحدهما قتيلاً وأصيب الآخر بجروج بليغة.

وصرَّح المحامي الناشط في شؤون المصريين بالخارج، محمود شكل، عن تفاصيل واقعة إطلاق مواطن سعودي النار على اثنين من المصريين في المملكة العربية السعودية.

إذ نشر شكل، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، أن أحد المصريين قتل بالفعل وهو رضا محمد حسن، من جراء إطلاق مواطن سعودي خمسة أعيرة نارية عليه اخترقت جسده، إذ توفي فور وصوله المستشفى.

المصري المتوفي بحادثة إطلاق نار من قبل مواطن سعودي

وأوضح شكل أن المصري الثاني، هو حسين سامي محمد حسن، من محافظة المنيا مركز مغاغة قرية أولاد الشيخ، وهو حالياً بحالة حرجة ويخضع للإسعاف في المستشفى، إثر إصابته بثلاث طلقات من سلاح ناري.

وقال شكل أن القاتل السعودي فر من موقع الحادثة بعد أن تأكد من أنه قتل أحد المصريين وأصاب الآخر.

فيما ذكرت مواقع إخبارية أن قوات الأمن السعودية تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، بحسب سبوتنيك.

تتكرر حالات الاعتداء على المواطنيني المصريين في السعودية، إذ أقدم طالب سعودي على إطلاق النار على معلمه المصري في ديسمبر الفائت، ما أدى إلى وفاته في غرفة العناية المركزة لاحقاً.

كما لقي عاملين مصريين مصرعهما في السعودية على يد مواطن سعودي في شهر أغسطس / آب المنصرم ، وضجت المواقع المصرية والمصريين بالغضب والاستنكار للواقعة مطلقين عليهم اسم “شهداء الغربة”.

و اجتمعت نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية مع محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري محمد الغول، بسبب حادثة مقتل عاملين مصريين.

وأشارت الوزيرة مكرم بحسب البيان ، إلى أن السلطات السعودية تتابع التحقيقات مع الجاني، وأكّدت أن الجاني سيعاقب بحسب القوانين السعودية.

ويجري تشريح الجثتين والعمل على إعادتهم إلى مصر في أسرع وقت، ليصلا البلاد قبل العيد.

قال أحمد رجائي الملحق العمالي في الرياض أن المصريين هما عادل عبد الإمام حسين تولد 1983 ويعمل كسائق وقريبه عز الدين محمد عبد الشافي أحمد تولد 1967 ويعمل في تربية المواشي من محافظة قنا.

وأضاف رجائي أن الجريمة حدثت نتيجة لخلاف دار بين القتيلين وصاحب الاستراحة الخاصة السعودي الجنسية التي كانا يعملان في تأسيسها كعمال بناء وتمديدات صحية في منطقة حريملاء تبعد 100 كم عن الرياض دون أن يكفلهما صاحب الاستراحة السعودي.

