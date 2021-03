عكاشة : القاهرة مصرّة على تنويع مصادر الأسلحة

أكد العميد خالد عكاشة أحد الخبراء العسكريين في الحكومة المصرية ، أن السبب وراء تمسك القاهرة بشراء سوخوي -35 من اجل تنويع مصادر الأسلحة .

حيث نقلت روسيا اليوم عن عكاشة قوله أن “بعد نجاح مصر في شراء 24 طائرة رافال من فرنسا في فبراير 2015، طلبت القاهرة مقاتلة سوخوي 35 المحدثة حتى تتمكن من تنويع أسلحتها، وعدم الاعتماد على السلاح الأمريكي فقط”.

و أوضح أن “الولايات المتحدة زودت إسرائيل بطائرات مقاتلة من الجيل الخامس إف -35، وبالتالي ضمنت واشنطن التفوق العسكري لتل أبيب وسيادتها على المنطقة بهذا النوع من الطائرات”.

كما أشار عكاشة إلى أن “الاستحواذ على هذا النوع من الطائرات قد يهدد ميزان القوى في الشرق الأوسط، خاصة بعد أن رفضت الولايات المتحدة بيع طائرات مقاتلة من طراز إف -35 لمصر في نفس الوقت”.

و أثنى على خطة الحكومة المصرية و التي تهدف بشكل أساسي إلى أن “يكون هذا النوع من الطائرات يضاهي الطائرات الحربية الإسرائيلية والأمريكية ” .

في حين أشار عكاشة إلى أن السبب الذي منع الولايات المتحدة من إمداد مصر بطائرات f-35 هو أنها ستضمن التفوق في الأجواء الإقليمية للجيش المصري .

هذا و تحظى الأسلحة الروسية انتشاراً واسعاً في الشرق الأوسط ، إذ أكدت بعض المصادر الحكومية في الأردن أنه تم توقيع اتفاق عسكري مع روسيا من أجل البدء بتصنيع صواريخ كورنيت – إي المضادة للدبابات .

و أوضحت المعلومات أن شركة ” جدارة ” الأردنية ستقوم بتصنيع صواريخ كورنيت الروسية ضمن أراضي المملكة ، وفقاً لروسيا اليوم .

هذا و قام بعض الخبراء الروس من شركة “روس أبورون إكسبورت” بزيارة المصنع الأردني للتأكد من جاهزيته للعملية التصنيع .

حيث كانت ” جدارة ” قد وقعت مع “روس أبورون إكسبورت” خلال معرض السلاح الدولي “IDEX-2021″، في دورته الـ15 ، في الإمارات .

و أشار إلى أن صواريخ كورنيت – إي مصممة لتدمير العربات المدرعة الثقيلة والخفيفة والتحصينات المعادية ، حتى المروحيات القريبة ، إذ يبلغ مداها 5.5 كيلومتر .

و يوجه الصاروخ بواسطة شعاع الليزر، والرأس الحربي له قادر على اختراق دروع يعادل سمكها أكثر من متر من الفولاذ المصبوب.

