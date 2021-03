البرلمان العربي يؤكد دعمه لحقوق مصر والسودان المائية

جدد البرلمان العربي، اليوم الجمعة، تأكيده على دعم مساعي كل من مصر والسودان التي من شأنها الحفاظ على حقوقهما المائية والقانونية الثابتة.

وصرَّح رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، في بيان له أن البرلمان يؤكد دعمه التام للمساعي التي تقوم بها كل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان من أجل الحفاظ على حقوقهما المائية والقانونية الثابتة والتي تثبتها كافة القوانين الدولية والاتفاقات الثنائية ذات الصلة.

وعدَّ رئيس البرلمان العربي أن الأمن المائي لمصر والسودان، جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، بحسب سبوتنيك.

واعتبر أن البلدين أثبتا للعالم وعلى مدار السنوات الماضية، حرصهما وإصرارهما الكامل لإنجاح مفاوضات سد النهضة ووفقاً لمبدأ تحقيق المنفعة للجميع.

وطالب رئيس البرلمان العربي الجانب الإثيوبي بالابتعاد عن الخطوات الإحادية الجانب وفرض سياسة الأمر الواقع والتي شأنها تعقيد أزمة سد النهضة وإطالة أمدها.

وفي السياق، تحدث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مؤكداً موقف بلاده بشأن الاتفاق حول سد النهضة.

وأكد السيسي من خلال المؤتمر الصحفي مع رئيس غينيا، بيساو عمر إمبالو، بأن بلاده حريصة على اتفاق سد النهضة.

موضحاً تطلع بلاده لاتفاق عادل وملزم لملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب “مصر وإثيوبيا“.

وجاء تصريح السيسي قبل 48 ساعة من زيارته المقررة إلى السودان من أجل النقاش في مسألة السد مع المسؤولين في الخرطوم.

وفي السياق أبرم كل من مصر والسودان، الثلاثاء الماضي، اتفاقية للتعاون العسكري بين الدولتين، وذلك ضمن إطار زيارة رئيس الأركان للجيش المصري الفريق محمد فريد إلى العاصمة السودانية.

وتحدث رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، على أن أهداف توقيع هذه الاتفاقية هو: “تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم”، وفي سياق حديثه وجه الحسين شكره إلى مصر على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة.

من جانبه، أكّد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، أن القاهرة تسعى “لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية”.

وأضاف الفريق فريد أن “السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين”، مؤكداً استعداد مصر لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة” مشيرأ الى أن مستوى التعاون العسكري مع السودان “غير مسبوق”.

