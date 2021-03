تبادل أسرى بين جماعة أنصار الله والجيش اليمين في مأرب

صرَّحت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الجمعة، عن عملية تبادل أسرى جديدة في محافظة مأرب التي دارت فيها خلال الفترة الماضية اشتباكات عنيفة.

إذ نشر رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، عبد القادر المرتضى، تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال فيها أن “بعون الله وتوفيقه تم اليوم الجمعة 21/ رجب/1442 الموافق 5/مارس/2021 تحرير (ستة) من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مٲرب.. ونسٲل الله الفرج لبقية الٲسرى”.

ولم يُفصح المرتضى عن المقابل الذي قدمته جماعة أنصار الله في عملية تبادل أسرى جرت اليوم، كما لم تنشر وسائل الإعلام اليمنية الرسمية أي أنباء عن هذه الصفقة، بحسب قناة العالم.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة لعدد الأسرى لدى الجانبين المتصارعين في اليمن، منذ منذ بداية الحرب في اليمن مطلع 2015، سوى قائمة قدمها وفد الحكومة اليمينة في مايو/أيار من العام 2016 خلال مشاورات الكويت للجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن المشاورات، تضمنت أسماء 2630 معتقلاً ومختطفا لدى مسلحي الحوثي من تاريخ اندلاع الحرب ولغاية توقيت المؤتمر.

وفي 28 يناير الفائت، صرَّح عبد القادر المرتضى، مسؤول ملف الأسرى في جماعة أنصار الله باليمن، عن نجاح صفقة جديدة مع الحكومة اليمنية لتبادل الأسرى.

ونشر المرتضى، عبر حسابه على تويتر، إنه “تم تحرير 5 من أسرى الجيش واللجان الشعبية (في إشارة إلى مقاتلي الجماعة والقوات الموالية لها) في عملية تبادل بجبهة مأرِب (شمال شرقي اليمن)”.

موضحاً أن: “عملية تبادل الأسرى في جبهة مأرِب تمت عبر وسيط محلي”

وتتزامن صفقة تبادل الأسرى الجديدة مع تواصل أعمال الاجتماع الخامس للجنة الإشراف والتي انطلقت الأحد الماضي، في العاصمة الأردنية عمّان، المعنية بمتابعة تطبيق اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية الشرعية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) تحت رعاية الأمم المتحدة.

فيما ذكر تلفزيون “المسيرة” الناطق باسم جماعة أنصار الله في 27 يناير الفائت، على لسان مصدر مطلع على سير المفاوضات، أن “النقاشات حول تثبيت قوائم الشق الثاني من اتفاق (عمَّان 3) والذي يشمل 300 اسم من الطرفين، لم يتم التوافق عليها حتى الآن”.

مشيراً المصدر إلى أن “الخلاف يتركز حول بدلاء شقيق هادي (اللواء ناصر منصور هادي شقيق الرئيس اليمني) بعد أن تم التوافق سابقاً عليهم”، متهماً الحكومة الشرعية بـ “السعي للالتفاف على القائمة المتفق عليها وتغييرها”.

