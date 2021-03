انتحار شاب سوري في ريعان شبابه تاركا لأهله رسالة تُبكي الحجر

أقدم شاب سوري يدعى “علي موسى” على الانتحار في العاصمة السورية دمشق، تاركاً خلفه رسالة تحمل في طياتها اعتذاراً وحزناً بليغاً لأهله وأصدقائه.

وجاء في الرسالة التي تركها الشاب الراحل “علي موسى”: “إلى اهلي إلى والدي ووالدتي وأصدقائي أعلم سوف تحزنو عليّ وأنني أترك أثراً كبيراً بقلب أمي التي عندما تضع مائدة الطعام وتنادي لي لكي أتناول الطعام لكنني لن آتي، وأبي عندما يعمل شيء ما ويناديني لكي أساعده لكنني لن آتي”.

وختم الشاب الراحل رسالته، قائلاً: “أنا بحبكم كتير كتير كتير بعرف رح تزعلو مني بس سامحوني أعلم أن الفعل الذي أقدم عليه (الانتحار) يغضب ربنا وهذا غلط.. لكن أنا هيك رح أترك مجال لأخواتي من الفقر وضغط الحياة علينا والذي عشناه.. هيك أنا رح خفف عنكم.. بحبكم كتير.. سامحوني”.

الجدير ذكره، أن سوريا تعاني أزمات غير مسبوقة من أزمة الوقود إلى الخبز والدولار الذي وصل مؤخراً سعر الدولار الواحد إلى 4000 ليرة سورية، فالسوريين الذين كانوا يعيشون بحالة رخاء نسبياً قبل عام 2011، اليوم نسبة الفقر بينهم تفوق الـ70% وفقاً لتقارير أممية، وبات من الصعب جداً عليهم تأمين قوتهم اليومي، وسط انتشار وباء كورونا، والحصار والعقوبات الأمريكية والغربية المفروضة على الحكومة السورية.

الطب الشرعي في سوريا يؤكد ارتفاع حالات الانتحار

وفي سياق متصل، أعلن المدير العام للهيئة العامة في الطب الشرعي في سوريا، زاهر حجو، في سيبتمبر الماضي، ارتفاع معدل حالات الانتحار حيث تم تسجيل 116 حالة انتحار خلال هذا العام متوقعاً ارتفاعها.

وأكد حجو، أن حلب تصدرت المركز الأول بعدد حالات الانتحار بـ23 حالة تلتها محافظتا ريف دمشق واللاذقية كل منهما سجلت 18 حالة ثم دمشق وحمص 14 وحماة 10 والسويداء 9 وطرطوس 7 ودرعا حالتين وأخيراً القنيطرة حالة انتحار واحدة.

وحول الأسباب التي تدفع للانتحار، أكد الطب الشرعي أن أبرز أسباب الانتحار تعود إلى الضغوط الاقتصادية وأسباب عاطفية بالإضافة إلى فشل الدراسة والعمل.

والمختصين كانوا قد حذروا من تزايد حالات الانتحار نتيجة الضغوطات الاقتصادية والعجز الذي يجتاح الشارع السوري، في الوقت الذي يرى فيه مختصون آخرون أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بعملية تنفيس إلى حد ما وسط ما يعيشه المواطن من ظروف اقتصادية صعبة.

