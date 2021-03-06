بالارقام..ارتفاع سعر الدولار في سوريا في السوق الموازي اليوم السبت 6 آذار 2021

ارتفع سعر الدولار في سوريا، في السوق الموازي (السوداء) في تعاملات اليوم السبت ، على نحو ملموس، مسجلاً 3870 ليرة للبيع و3820 ليرة للشراء.

حيث ، و بحسب ما نقل موقع الليرة اليوم ، افتتح تعاملات اليوم السبت على ارتفاع قدره 0.78 % عن إغلاق أمس ، بسعر 3870 ليرة سورية للدولار الواحد .

في حين وصل سعر الليرة مقابل اليورو 4622 ، و 1033 للريال السعودي ، و1024 للدرهم الإماراتي ، بينما سجل الجنيه المصري 247 ليرة سورية .

الخسائر الاقتصادية في سوريا تجاوزت 442 مليار دولار

وفي سيبتمبر الماضي، كشفت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية (الإسكوا) ومركز الدراسات السورية في جامعة (سانت أندروز)، أن الخسائر الاقتصادية في سوريا تتجاوز 442 مليار دولار.

وأكدت اللجنة، أن 40 % من البنية التحتية تضررت، ما تسبب في خسارة حوالي 65 ملياراً، وبلغ معدل الفقر 86 % بين السوريين، البالغ عددهم حوالي 22 مليوناً.

تدهور الليرة

وأدت الخسائر الاقتصادية التي شهدتها سوريا إلى انخفاض حاد في قيمة عملتها الوطنية، بدءً من 2011، عندما كانت 46 ليرة للدولار.

وخلال العام الفائت 2020 فقد شهدت الليرة السورية موجة من الانخفاض وبنسبة 43 % في سبتمبر/ أيلول الماضي.

وسجّل إجمالي العمالة انخفاضاً حاداً من 5.184 مليون عامل إلى 3.058 مليون، وارتفع معدل البطالة من 14.9 في المئة إلى 42.3 في المائة، وفقدَ سوق العمل 3.7 مليون فرصة عمل، ورفعت الخسارة الضخمة لفرص العمل نسبة الإعالة الاقتصادية من 4.13 شخص لكل مشتغل في عام 2010 إلى 6.4 شخص في عام 2020.

وكان مسؤولون روس تحدثوا قبل سنتين عن 400 مليار تكلفة الدمار في سوريا ، ولا شك أن الأرقام الجديدة، تشكل تحديا كبيراً لأي مخطط لإعمار سوريا خصوصاً في ضوء الوضع الداخلي والأزمات الاقتصادية في العالم تحديدا مع وباء كورونا، وقال أحد الباحثين: (هذه الأرقام تجعل من الإعمار أقرب إلى الوهم).

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