السيسي يسافر إلى السودان للبحث في ملفات حساسة

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسافر اليوم السبت إلى العاصمة السودانية الخرطوم للبحث مع القيادة السودانية في عدة ملفات هامة .

حيث أشرات المعلومات إلى أن السيسي سيقوم خلال زبارته القصيرة بمناقشة ملف سد النهضة المتنازع عليه ن إضافة إلى الاقتتال الدائر على الحدود السودانية الإثيوبية .

و أعلنت مريم الصادق المهدي وزير الخارجية السودانية أن” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم على رأس وفد رفيع للقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان” ، وفقاً لروسيا اليوم .

هذا و كان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية قد سبق الرئيس السيسي في الوصول إلى السودان ،على رأس وفد عسكري رفيع .

ليقوم فريد مع نظيره السوداني بالتوقيع على اتفاقية عسكرية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الأمني بين الدولتين ، في العاصمة الخرطوم .

توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين مصر والسودان في الخرطوم

أبرمت مصر والسودان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية للتعاون العسكري بين الدولتين، وذلك ضمن إطار زيارة رئيس الأركان للجيش المصري الفريق محمد فريد إلى العاصمة السودانية.

وتحدث رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، على أن أهداف توقيع هذه الاتفاقية هو: “تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم”، وفي سياق حديثه وجه الحسين شكره إلى مصر على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة.

من جانبه، أكّد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، أن القاهرة تسعى “لترسيخ الروابط والعلاقات مع السودان في كافة المجالات خاصة العسكرية والأمنية، والتضامن كنهج استراتيجي تفرضه البيئة الإقليمية والدولية”.

وأضاف الفريق فريد أن “السودان ومصر يواجهان تحديات مشتركة وأن هناك تهديدات متعددة تواجه الأمن القومي في البلدين”، مؤكداً استعداد مصر لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة” مشيرأ الى أن مستوى التعاون العسكري مع السودان “غير مسبوق”.

ويذكر أن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، صرح في بيان أمس، أن: “وفد عسكري مصري رفيع المستوى توجه إلى السودان أمس لعقد اجتماعات ولقاءات مهمة على صعيد التعاون العسكري”.

وأوضح أنه سيشارك في الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة برئاسة رئيسي الأركان لكلا البلدين بالعاصمة السودانية.

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