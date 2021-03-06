استقرار أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

شهدت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، استقرارا نسبيا في تعاملات البنوك السودانية اليوم، وسط إقبال المواطنين الكبير على التعامل مع المصارف في تحويل عملاتهم.
واستقرت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه منذ الخميس الماضي، حيث تراوك سعر الدولار من 375 إلى 380 مقابل الجنيه السوداني.
ومن جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين، عن بلوغ حصيلة مشتريات البنوك من النقد الأجنبي خلال الأيام الخمسة الأولى من التعويم 25,4 مليون دولار والمبيعات 20,4 مليون دولار، متوقعا زيادة الحصيلة مع مرور الوقت.
اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم السبت
|العملة
|شراء
|بيع
|الدولار
|378.2677
|380.159
|الين الياباني
|3.5337
|3.5514
|الجنيه الاسترليني
|527.4229
|530.06
|الفرنك السويسري
|411.3394
|413.3961
|الدولار الكندي
|298.6929
|300.1864
|كرونة السويدية
|44.8699
|45.0942
|الكرونة النرويجية
|44.4302
|44.6524
|الكرون الدنماركي
|61.3115
|61.6181
|الدينار الكويتي
|1247.914
|1254.154
|الريال السعودي
|100.901
|101.4055
|الدرهم الاماراتي
|102.9916
|103.5066
|الريال القطري
|103.9197
|104.4393
|الدينار البحريني
|1002.618
|1007.631
|ريال عماني
|982.4114
|987.3235
|الوحدة النقدية لدول الكوميسا
|514.2897
|517.0163
|الدولار الحسابي (مصر)
|31.3215
|31.5917
|اليورو
|455.8731
|458.1525
|XAR
|20848.98
|20957.87
سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي
|سعر البيع
|سعر الشراء
|+ 0.5% من سعر الشراء
|378.2677
السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي
06-03-2021
|النطاق الاعلى
|السعر التأشيري
|الحد الأدنى
|378.2541
وفي السياق، صرح وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤكداً أن “السوق الموازي” سيختفي، وأنهم سيحددون سعر الدولار الجمركي قبل يونيو المقبل.
وأوضح وزير المالية السوداني من خلال تصريحاته إلى أن الشعب في حاجة إلى “الشفافية” من الحكومة، وفقاً لما جاء في “الراكوبة نيوز”.
هذا وقد تطرق جبريل كذلك إلى إلتزام المواطنين يشراء العملات وفقاً لقائمة بنك السودان المركزي.
وفي سياق آخر قال جبريل : “استغلالنا لسواحلنا على البحر الأحمر ضعيف ويجب إصلاح ذلك”.
مشيراً إل الاشكاليات التي يعاني منها ميناء بورتسودان، لافتاً إلى أن معالجتها ستستهم بمبالغ طائلة، على حد تعبيره.
رافضاً الحديث عن الأرقام التي دخلت خزينة المركزي، حتى لا تُفسد الخطط من قبل المضاربين، على حد قوله.
واكتفى فقط بالقول: “تلقينا دعما من البنك الدولي والولايات المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، وهناك وعود من دول خليجية”
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