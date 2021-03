استقرار أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

شهدت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، اليوم السبت، استقرارا نسبيا في تعاملات البنوك السودانية اليوم، وسط إقبال المواطنين الكبير على التعامل مع المصارف في تحويل عملاتهم.

واستقرت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه منذ الخميس الماضي، حيث تراوك سعر الدولار من 375 إلى 380 مقابل الجنيه السوداني.

ومن جانبه أكد محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين، عن بلوغ حصيلة مشتريات البنوك من النقد الأجنبي خلال الأيام الخمسة الأولى من التعويم 25,4 مليون دولار والمبيعات 20,4 مليون دولار، متوقعا زيادة الحصيلة مع مرور الوقت.

اسعار العملات الاجنبية من البنك المركزي السوداني اليوم السبت

العملة شراء بيع الدولار 378.2677 380.159 الين الياباني 3.5337 3.5514 الجنيه الاسترليني 527.4229 530.06 الفرنك السويسري 411.3394 413.3961 الدولار الكندي 298.6929 300.1864 كرونة السويدية 44.8699 45.0942 الكرونة النرويجية 44.4302 44.6524 الكرون الدنماركي 61.3115 61.6181 الدينار الكويتي 1247.914 1254.154 الريال السعودي 100.901 101.4055 الدرهم الاماراتي 102.9916 103.5066 الريال القطري 103.9197 104.4393 الدينار البحريني 1002.618 1007.631 ريال عماني 982.4114 987.3235 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 514.2897 517.0163 الدولار الحسابي (مصر) 31.3215 31.5917 اليورو 455.8731 458.1525 XAR 20848.98 20957.87

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي

سعر البيع سعر الشراء + 0.5% من سعر الشراء 378.2677

السعر التأشيري للدولار الامريكي من البنك المركزي

06-03-2021

النطاق الاعلى السعر التأشيري الحد الأدنى 378.2541

وفي السياق، صرح وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، مؤكداً أن “السوق الموازي” سيختفي، وأنهم سيحددون سعر الدولار الجمركي قبل يونيو المقبل.

وأوضح وزير المالية السوداني من خلال تصريحاته إلى أن الشعب في حاجة إلى “الشفافية” من الحكومة، وفقاً لما جاء في “الراكوبة نيوز”.

هذا وقد تطرق جبريل كذلك إلى إلتزام المواطنين يشراء العملات وفقاً لقائمة بنك السودان المركزي.

وفي سياق آخر قال جبريل : “استغلالنا لسواحلنا على البحر الأحمر ضعيف ويجب إصلاح ذلك”.

مشيراً إل الاشكاليات التي يعاني منها ميناء بورتسودان، لافتاً إلى أن معالجتها ستستهم بمبالغ طائلة، على حد تعبيره.

رافضاً الحديث عن الأرقام التي دخلت خزينة المركزي، حتى لا تُفسد الخطط من قبل المضاربين، على حد قوله.

واكتفى فقط بالقول: “تلقينا دعما من البنك الدولي والولايات المتحدة وبنك التنمية الإفريقي، وهناك وعود من دول خليجية”

The post استقرار أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ