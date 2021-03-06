أمانة منطقة الرياض تنشر فيديو لمصنع خمور وتثير ضجة

تسبب فيديو نشرته أمانة منطقة الرياض، لمصنع لصنع الخمور غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي السعودية، حيث وصفوا المغردون الفيديو بـ”المفاجئ والصادم”.

ونفذت أمانة منطقة الرياض، حملة ميدانية واسعة ضبطت من خلالها مصنعا للمشروبات الكحولية، حيث عثروا فيه على 92 برميلا مهيأة لتصنيع الخمور، وألف عبوة معبأة بالمسكرات مجهزة للبيع، وفقا لموقع روسيا اليوم.

92 برميلاً مهيأة لتصنيع الخمور و1,000 عبوة معبأة بالمسكرات في قبضة مراقبي #أمانة_منطقة_الرياض ضمن حملة ميدانية شمال العاصمة بالتعاون مع الجهات الأمنية.. pic.twitter.com/X0fTNfy0bP — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) March 5, 2021

ومن الشأن السعودي ايضا، طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي، في رسالة رسمية في “الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين، ومحاسبتهم”.

حيث بعث مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، جاء فيها: “بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية”.

وأكمل: “من بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تمّ إطلاقه”، لافتا إلى أن “هذه الميليشيات تسببت في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير 2021، بعد اعتراضه وتدميره”.

وتابع: “كما أدى سقوط قذيفة عسكرية أطلقتها هذه الميليشيات على إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، إلى إصابة خمسة مدنيين بشظايا متطايرة…كما ألحقت أضرارا بمنزلين، ومحل بقالة وثلاث سيارات مدنية”.

واوضح المندوب السعودي أنه “بالرغم من إدانة مجلس الأمن بشدة استمرار هجمات الحوثيين على السعودية، ودعوته إلى وقف فوري للهجمات دون شروط مسبقة في قراره 2564 الصادر في 25 فبراير 2021، إلا أن ميليشيات الحوثي تواصل سلوكها في التجاهل والانتهاك لقرار المجلس والقانون الإنساني الدولي”، مؤكدا أن “السعودية تحتفظ بكامل حقوقها في حماية مواطنيها والمقيمين والأراضي، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

دمرت قوات التحالف العربي، أمس الثلاثاء، طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون حاولت استهداف مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي.

وفي هذا الشأن، قال المتحدث باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي “أن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس الثلاثاء من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار “مفخخة” أطلقها الحوثيون بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية.

وأوضح العميد المالكي أن محاولات الحوثيين الإرهابية بالاعتداء على المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، تمثل جرائم حرب.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي منتصف فبراير الماضي، اعترضت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، طائرة “درون” تابعة للحوثيين، تم إطلاقها باتجاه مطار أبها الدولي.

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