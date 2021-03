أكدت وازرة الصحة المصرية في تصريح لأحد مسؤوليها بأن الأرقام و الإحصائيات المسجلة تشير إلى خلو مصر من السلالات الجديدة من الفيروس لكورونا .

حيث نفى محمد حساني مساعد وزيرة الصحة المصرية لصحيفة أخبار اليوم وصول السلالات الجديدة من الفيروس المستجد إلى مصر .

و قال أن “الوزارة تتابع باستمرار تحاليل الحالات المصابة بكورونا داخل معاملها المركزية، لرصد التحورات والتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس”.

و أوضح حساني أن ” الوزارة أجرت نحو 290 تحليل “تسلسل جيني” في معاملها خلال الفترة الماضية، وجاءت النتائج “سلبية” للسلالة التي كان بداية ظهورها في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا ” .

وفي السياق صرَّح الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في الصحة المصرية اليوم، عن بدء حملة التطعيم ضد كورونا.

وأوضح عبد الفتاح، أن مصر تتابع مسيرتها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة في كافة محافظات مصر.

وتابع مصدر وزارة الصحة المصرية أن المواطنين المقرر تطعيمهم غدا هم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ممن وصلت إليهم رسالة نصية على هاتفهم المحمول أو عبر تطبيق الواتساب، وممن تم إبلاغهم رسمياً للتوجه إلى المستشفى وتم تزويدهم بموعد تطعيمهم.

يُذكر أن وزارة الصحة أعلنت عن تفعيل الموقع الإلكتروني لحجز موعد تطعيم بلقاح كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والكوادر الطبية.

وبحسب مصراوي، فإنه من المقرر حضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، و وزيرة الصحة في مصر هالة زايد، لتدشين حملة التطعيم الشعبية ضد فيروس كورونا في مركز صحة القطامية.

وفي وقت سابق من شهر فبراير الفائت، أعلن مسؤول بوزارة الصحة المصرية عن موعد بدء حملة تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ورود عدد من شحنات لقاحات كورونا إلى مصر.

وصرح رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطب الوقائي في وزارة الصحة المصرية محمد عبد الفتاح، في تصريحات إن الحملة ستبدأ خلال أسبوعين.

وأضاف عبد الفتاح أن وزارة الصحة بصدد الانتهاء من تطعيم الفريق الطبي بمستشفيات العزل والحميات والصدر، باعتبارها خط المواجهة الأولى مع الفيروس خلال هذا الأسبوع.

The post الصحة المصرية تؤكد خلو البلاد من السلالات الجديدة لكورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ