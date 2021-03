أكدت بعض المصادر المطلعة في العاصمة السودانية وصول مجموعات عسكرية تابعة لقوات ” تحرير السودان ” إلى الخرطوم ، يوم أمس الجمعة .

حيث نقلت وكالة الأناضول عن عبد الله يحيى نائب رئيس قوات ” تحرير السودان ” تصريحه الذي أعلن فيه وصول القوات إلى الخرطوم .

و أوضح يحيى أن “مجموعات من تحرير السودان إلى الخرطوم يأتي ضمن الترتيبات الأمنية لاتفاق السلام بجوبا”، وفق ذات المصدر ” .

و أضاف :”وجودنا في الخرطوم يمثل مرحلة جديدة في تاريخ السودان، حيث كان السلام غاية للجميع، لا عودة للحرب”.

كما قال يحيى أن “كل مكونات الجبهة الثورية السودانية التي وقعت السلام تسعى لتنفيذه من أجل مستقبل أفضل يحقق تطلعات الشعب السوداني” .

البرهان يلتقي بـ”الحلو” لكسر جمود التفاوض

كشفت مصادر عن أن مطار “جوبا” عصامة جنوب السودان، قد شهد لقاء كل من رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال، عبد العزيز الحلو.

هذا وقد كشفت الحركو الشعبية أن لقاء البرهان والحلو جاء لكسر جمود التفاوض بين الطرفين .

ومن جهته أوضح سكرتير الحركة، عمار آمون دلدوم، أن اللقاء جاء بدعوة من عبد الفتاح البرهان ، مضيفاً “إنه في إطار مساعي فك الجمود وتحريك العملية التفاوضية المُتعثِّرة بين الطرفين منذ أغسطس 2020.

وفي السياق أكد عمار أمون دلدوم، سكرتير عام الحركة الشعبية شمالبقيادة عبد العزيز الحلو استعداد الحركة لاستئناف التفاوض مع الحكومة السودانية “في أي زمان ومكان”.

وأكد دلدوم أن التفاوض يجب أن يكون أساس “وثيقة أديس أبابا” الموقعة بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة بالعاصمة الإثيوبية في سبتمبر 2020، حسبما ذكرت (سكاي نيوز عربية).

وتعليقا على إعلان الحكومة السودانية، السبت، استئناف الحوار مع “الحركة الشعبية شمال”، قال دلدوم إنهم “لم يتلقوا أي إخطار رسمي من الوساطة حتى الآن”.

وتضمن اتفاق المبادئ الموقع بين حمدوك والحلو، 6 بنود تنص على “التفاوض على أساس إقامة دولة ديمقراطية، وبناء دستور يقوم على فصل الدين عن الدولة، مع احتفاظ الحركة بحق تقرير المصير في حال إخفاق المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول المبادئ الموقع عليها”.

The post تحرير السودان تصل إلى الخرطوم تنفيذاً لاتفاقية السلام appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ