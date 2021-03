محكمة باريس تعيد فتح التحقيق مع سعد لمجرد في قضية الاغتصاب

قامت محكمة استئناف في باريس، باعادة فتح التحقيقات مع الفنان المغربي سعد لمجرد، بتهمة اغتصاب فتاة في العام 2016،وفقا لطلبات مكتب المدعي العام، إلى محكمة الجنايات مرة أخرى.

وكانت محكمة الاستئناف في باريس، قد قضت في يناير ٢٠٢٠،بإحالة سعد لمجرد إلى غرفة الجنايات، بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية تدعى لورا بريول بتاريخ 26 أكتوبر 2016 داخل أحد الفنادق، لتقوم بإسقاط التهم عنه بعد ذلك، وفقا لموقع اليوم السابع.

وأثار القرار، وقتها، حالة من الارتياح لدى هيئة الدفاع ولدى لمجرد الذي عاد لممارسة أنشطته الفنية، رغم أنه ظل مقيدا بقواعد الإقامة الجبرية في فرنسا.

غير أن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف، لم تقتنع بقرار قاضي التحقيق، وتمسكت بضرورة عودة الملف إلى محكمة الجنايات لأن التهم تعد كافية “لتوصيف الوقائع بأنها اغتصاب مع التعنيف”.

أعلن الفنان المغربي، سعد لمجرد، مصير فيلمه الجديد مع الفنان المصري محمد رمضان وسبب تأجيله، بالإضافة إلى التقارير التي تحدثت مؤخرا عن خلاف نشب بينهما.

وقال لمجرد، في حديث له إن: “بعض الأشياء والخطط على جميع المستويات، قد تأثرت وتم تأجيلها بسبب ظروف فيروس كورونا”.

وأضاف الفنان المغربي:” أن مشروع الفيلم الذي يجمعه بالفنان محمد رمضان، والذي أعلنا عنه قبل فترة في دبي، كان من ضمن الخطط التي تأثرت بسبب كورونا وأيضا بسبب انشغال كلا منهما في أعماله الفنية مؤخرا”.

كما نفي لمجرد عن وجود خلاف بينه وبين رمضان، مؤكدًا احترامه لفن رمضان الذي وصفه بـ”وحش الشاشة” واحترامه لفكره وفنه الذي يراه ناجحاً، وفقاً لما ذكر في موقع سبوتنك.

طرح الفنان المغربي سعد لمجرد أغنية “عدى الكلام” عبر موقع “يوتيوب” قبل أربعة أشهر، واليوم تخطت الأغنية حاجز الـ105 مليون مشاهدها.

أغنية “عدى الكلام” من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

ويسعى سعد لمجرد من من خلال الأغنية للوصول إلى جمهور المشرق العربي، وذلك بعد أن ‏حققت أغنيته “انت معلم” ما يقارب المليار مشاهدة على “يوتيوب”.

وتم تصوير الأغنية الجديدة “عدى الكلام” بسيرك شهير ‏بالعاصمة الفرنسية باريس، واستغرق تصويرها يومين، وتضمنت مشاهد أكشن وألعاب السيرك المتنوعة‎‏، وفقًا لـ(اليوم السابع).

