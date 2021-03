وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

توفيت الفنانة المصرية سوسن ربيع، وذلك بعد أن تدهورت حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا، ودخولها العناية المركزة إلا أنها فارقت الحياة صباح اليوم السبت.

وكانت قد أعلنت الفنانة سوسن ربيع عن اصابتها بفيروس كورونا التي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة “المتفائل” أمام سامح حسين والتي عرضت في مدينة طنطا منذ أيام.

الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة اعتذرت عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها فى المستشفى، واستبدلها المخرج إسلام إمام بممثلة أخرى هي الفنانة سميحة عبد الهادي لحين شفائها، وفقا لموقع اليوم السابع.

وفي السياق الفني، أبدى نقيب المهن التمثيلية والفنان المصري أشرف زكي عن حزنه الكبير بفقد الفنان يوسف شعبان الذي وافته المنية في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز الـ90 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال أشرف زكي على هامش مشاركته في مراسم دفن جثمان الراحل يوسف شعبان إن الوسط الفني فقد قامة كبيرة قدم عددًا من الأعمال المهمة التي شكلت وجدان الجمهور المصري والعربي منها مسلسل “رأفت الهجان” و”الشهد والدموع” وغيرها.

وأضاف أشرف زكى أنه بشكل شخصي كان أقرب الأشخاص إلى الفنان الراحل، وتشرف بالعمل معه في عدد من الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن يوسف شعبان أعطي نقابة المهن التمثيلية المزيد من النجاحات أثناء توليه منصب النقيب، حسبما أفاد (اليوم السابع).

كما أوضح زكى سبب غياب الفنانين عن حضور الجنازة بأنه يلتمس لهم الأعذار خاصة أننا في ظروف صعبة من انتشار فيروس كورونا.

وشيع جثمان الفنان الراحل يوسف شعبان، من مستشفى العجوزة، إلى مقابر الأسرة في أكتوبر، وشارك في تشييع الجثمان عائلة الفنان الراحل وعلى رأسهم ابنته سيناء.

وتواجد بمراسم التشييع الفنانة نهال عنبر مسؤول الملف الطبي في نقابة الممثلين، والفنان مراد مكرم عضو مجلس إدارة النقابة، وكذلك عدد من محبي الفنان الكبير الذين حرصوا على توديعه.

ونقلت وسائل إعلام مصرية أمس وفاة يوسف شعبان، داخل مستشفى العجوزة الحكومي في الجيزة، فيما نعى الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، يوسف شعبان على صفحته على فيسبوك قائلاً: «البقاء لله.. تنعي نقابة المهن التمثيلية، الفنان الكبير يوسف شعبان، رحم الله الفقيد وألهم أهله وجمهوره الصبر والسلوان».

ابنة الراحل شعبان أعربت عن مدى حزنها وصدمتها من وفاة يوسف شعبان قائلة: “متوقعتش يروح مني كدة مرة واحدة”.

وكان قد أصيب الفنان القدير يوسف شعبان بفيروس كورونا الأسبوع الفائت واضطر إلى دخول المستشفى لتردي وضعه الصحي.

The post وفاة الفنانة سوسن ربيع متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ