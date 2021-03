البنك الدولي يعلن عن منحة لبلديات فلسطين لمجابهة covid_19

كشف البنك الدولي عن موافقته على تقديم منحة بقيمة 25 مليون دولار لدعم جهود البلديات الفلسطينية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

حيث جاء في بيان البنك الذي قامت قناة النيل بنقله أن ” تم الموافقة تقديم منحة بقيمة 15 مليون دولار لمساعدة البلديات الفلسطينية على مواصلة تقديم الخدمات الحيوية وتوفير فرص العمل للأسر التي تضرر دخلها من جراء أزمة كورونا”.

وأضاف أن “لصندوق الاستئماني للشراكة الفلسطينية لتطوير البنية التحتية، الذي يديره البنك الدولي، سيقدم تمويلاً إضافياً من المانحين بمقدار 10 ملايين دولار لتمويل المرحلة الثالثة من مشروع تطوير البلديات”.

ليبيّن البنك أن “المنح الإضافية ستساند في تنفيذ أنشطة الاستجابة العاجلة لأزمة كورونا داخل البلديات بالتوسع في تقديم الدعم من خلال المشروع الثالث لتطوير البلديات الجاري تنفيذه”، وفقاً لقناة النيل ,

هذا وكان قد أعلن البنك في وقت سابق عن وجود نقص في التمويل في خطة التطعيم ضد فيروس كورونا في دولة فلسطين، يبلغ حجمه 30 مليون دولار، داعيا المانحين إلى تقديم مساعدات إضافية.

وأكد البنك الدولي في تقرير له: إن “إسرائيل، وهي من الرواد على مستوى العالم من حيث سرعة التطعيم، قد تفكر في التبرع بجرعات فائضة للفلسطينيين للمساعدة في التعجيل ببدء حملة التطعيم في الضفة الغربية وغزة”.

وأكمل التقرير: “من أجل ضمان وجود حملة تطعيم فعالة لا بد وأن تقوم السلطات الفلسطينية والإسرائيلية بتنسيق تمويل وشراء وتوزيع لقاحات آمنة وفعالة لفيروس كورونا”.

وأشار التقرير إلى أن: “تقديرات التكلفة تشير إلى أن هناك حاجة إلى نحو 55 مليون دولار في المجمل لتغطية 60 في المئة من السكان ويوجد منها حاليا نقص يبلغ 30 مليون دولار”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق، أفاد تقرير لشبكة بلومبيرغ الأمريكية بأن المعروض من لقاحات فيروس كورونا المستجد، لدى الاحتلال الإسرائيلي، بات يفوق مستوى الطلب عليها ،ما دفع سلطات الاحتلال إلى تخزين كميات من اللقاحات دون السماح بتمريرها إلى الفلسطينيين.

وبحسب بلومبيرغ ، فقد تلقى اللقاح 40 بالمئة من المستوطنين”، وبات المعروض يفوق الطلب، وخاصة من لقاحات “موديرنا“، بعد أن سبقتها شركة “فايزر” بتأمين إمداد ثابت للاحتلال.

وأوضح أن نحو 100 ألف جرعة من لقاح موديرنا لا تزال في التخزين البارد، وفقا لـ”إيلي جلعاد”، وهو مسؤول كبير بوزارة الصحة بحكومة الاحتلال، يعمل في برنامج مكافحة فيروس كورونا.

وينقل التقرير عن جلعاد قوله: “كمية موديرنا المطروحة في الاراضي المحتلة صغيرة جدا ولا يستحق الأمر طرح لقاح آخر للتداول عندما تستخدم السلطات الملايين من جرعات فايزر”.

