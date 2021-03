الرئاسة المصرية تعلن عن تفاصيل زيارة السيسي للسودان

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية عن تفاصيل زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت إلى جمهورية السودان.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، تفاصيل الزيارة، في بيان للرئاسة على موقع فيسبوك قال فيه:” أن زيارة السيسي، التي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخا لجهود مصر بقيادة الرئيس المصري لدعم السودان خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالإضافة إلى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأضاف البيان:” إنه من المقرر أن تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصة قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية”.

وأردف البيان:” أنه من المقرر أن تشهد الزيارة عقد قمة مصرية سودانية، فضلا عن عددا من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسؤولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية”.

وتابع البيان:”خاصة على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، وذلك تجسيدا للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة”، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يسافر اليوم السبت إلى العاصمة السودانية الخرطوم للبحث مع القيادة السودانية في عدة ملفات هامة .

حيث أشرات المعلومات إلى أن السيسي سيقوم خلال زبارته القصيرة بمناقشة ملف سد النهضة المتنازع عليه ن إضافة إلى الاقتتال الدائر على الحدود السودانية الإثيوبية .

و أعلنت مريم الصادق المهدي وزير الخارجية السودانية أن” الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور الخرطوم على رأس وفد رفيع للقاء رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان” ، وفقاً لروسيا اليوم .

هذا و كان الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية قد سبق الرئيس السيسي في الوصول إلى السودان ،على رأس وفد عسكري رفيع .

ليقوم فريد مع نظيره السوداني بالتوقيع على اتفاقية عسكرية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون الأمني بين الدولتين ، في العاصمة الخرطوم .

توقيع اتفاقية للتعاون العسكري بين مصر والسودان في الخرطوم

أبرمت مصر والسودان، اليوم الثلاثاء، اتفاقية للتعاون العسكري بين الدولتين، وذلك ضمن إطار زيارة رئيس الأركان للجيش المصري الفريق محمد فريد إلى العاصمة السودانية.

وتحدث رئيس أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، على أن أهداف توقيع هذه الاتفاقية هو: “تحقيق الأمن القومي للبلدين لبناء قوات مسلحة مليئة بالتجارب والعلم”، وفي سياق حديثه وجه الحسين شكره إلى مصر على الوقوف بجانب السودان في المواقف الصعبة.

The post الرئاسة المصرية تعلن عن تفاصيل زيارة السيسي للسودان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ