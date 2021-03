محمد رمضان يشعل مواقع التواصل بمقطع فيديو جديد

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مجددا، بعدما شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه مقطع فيديو جديد نشره عبر صفحته الرسمية على موقع”انستغرام” ، وهو نائم على أريكة في طائرة خاصة بينما ظهرت المضيفة الجوية وهي تجهّز له المكان، وعلّق قائلا: “المضيفة الحنينة رزق”.

وفور نشر الفيديو ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتفاعل السلبي والإيجابي حول المنشور، فذهب فريق من محبي رمضان، إلى أن نجمهم المحبوب يشاركهم كافة لحظات يومه، سواء كانت جيدة أو غير ذلك، وأن الرابط بين الجمهور والنجم يجب آلا يحظى بأي نوع من أنواع الإخفاء، فليس للفنان شيء يخفيه على محبيه.

في المقابل اتجه الفريق الناقد لرمضان، إلى أن تصرفه يعيد إلى الأذهان قضيته مع الطيار ياسر ابو اليسر، الذي صوّره دون إذنه وتسبب بعد ذلك في فصله من عمله، ووصل الأمر بهما إلى ساحات المحاكم في قضية تعويض.

صرح الناقد الفني نادر عدلي تعليقا على الفيديو، إن الفنان الشاب محمد رمضان “دائم البحث عن مواقف استعراضية، وتحولت نجوميته بدلا من التمثيل الذي يمتلك فيه موهبة لا بأس بها، إلى نجم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، غير آبه بما يحدثه من أخطاء باتت تمثل خروقا عن دوره كفنان صاحب رسالة”.

واعتبر عدلي، أن رمضان يعمل مؤخرا على استفزاز مشاعر الجماهير، من خلال استعراضه الدائم بما يملكه، وأصبح لا يراهن على فنه بينما يراهن عما يحدثه من جدل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرا إلى أن التجاهل الإعلامي ربما يحد بشكل كبير من وصول رمضان إلى هدفه.

مشيرا إلى أن رمضان نجح من خلال “السوشيال ميديا“، في فرض نفسه على الجماهير، وأن النقاد كفوا بشكل كبير عن انتقاد ما يقدمه من أغنيات لا تعد مناسبة ولا تقدم فنا حقيقيا.

