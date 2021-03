إمارة أبوظبي: فتح دور السينما بنسب 30%من الطاقة الإستيعابية

أعلنت إمارة أبوظبي بالتعاون مع لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا، عن فتح دور السينما بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية، مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة.

وجاء هذا قرار إمارة أبوظبي بفتح السينما ، بعد أن بلغ مجموع جرعات اللقاحات المضادة لفيروس كورونا التي قدمتها الإمارات لساكنيها، حتي يوم أمس الجمعة، ستة ملايين و235 ألفا و316 جرعة، إذ ارتفع معدل توزيع هذا اللقاح إلى 63.04 جرعة لكل 100 شخص.

من جانبها، تشدد الجهات الأمنية بالإمارات، في مراقبة الأماكن والمحلات التي تم فتحها، مع التهديد بالإغلاق في الحالات المخالفة للإجراءات الاحترازية المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة الإماراتية قد أعلنت، عن رصد 10 وفيات، و3072 إصابة جديدة خلال آخر 24 ساعة بسبب فيروس كورونا.

كما أعلنت الصحة يوم أمس، عن شفاء 2026 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، وبذلك بلغ مجموع حالات الشفاء في البلاد، 389304 حالة شفاء.

وبهذا فقد إرتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بداية الجائحة وحتى أمس إلى 405277 حالة إصابة، والوفيات إلى 1296 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لما ذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي وقت سابق كانت قد أعلنت شركة GL Rapha الكورية الجنوبية للصناعات الدوائية أنها وقت عقداً مع حكومة الإمارات من أجل تصدير لقاح ” سبوتنيك – v “.

حيث أوضحت الشركة في تصريح لها أنها عقدت اتفاقاً مع حكومة الإمارات المتحدة من أجل تصدير لقاح سبوتنيك v إليها ، و إرسال بعض الخبراء الكوريين .

و قالت ” ونحن نعمل حاليا على زرع الخلايا، أي المادة الخام للإنتاج على نطاق صناعي. وقد اتفقنا على وصول خبراء روس من مركز غاماليا في أوائل فبراير”.

و بينت أن الإمارات قامت بحجز كامل الكمية التي ستنتجها الشركة والبالغ عددها 150 مليون جرعة ، وفقاً لما نقلته روسيا اليوم .

كما أشارت إلى أنه ” من الممكن أن يورد اللقاح إلى دول أخرى أيضا أو إلى روسيا في حال الطلب من قبل الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة ” .

هذا و أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تقديم 93.004 جرعات من لقاح كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

