وزير المالية السوداني: دعم وزراء مالية ٣ دول خليجية للبلاد

أكد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، اليوم السبت، ترحيب وزراء مالية كل من السعودية والإمارات وقطر، للتعاون مع السودان، في كافة المجالات.

كما واوضح وزير المالية السوداني أن وزراء الدول الثلاثة رحبوا بتقديم كافة الدعم لتسهيل تحويلات السودانيين المقيمين لديهم عبر النظام المصرفي، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

وفي السياق، دعا محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين المواطنين للابتعاد عن إغراءات تجار العملة لتساوي سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازي.

وقال المحافظ في مؤتمر صحافي، للإعلان عن الحوافز التشجيعية للمغتربين إن سياسة تحرير سعر الصرف وجدت نجاحًا وإقبالا منقطع النظير مما حدا بالوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعتري سير تدفق الأموال الأجنبية للبنوك، حسبما ذكر موقع (أخبار السودان).

على صعيد متصل، كشف محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين أن مشتروات البنوك السودانية من النقد الأجنبي خلال خمسة أيام فقط من تنفيذ قرار تعويم الجنيه بلغت 25.4 مليون دولار.

فيما بلغ حجم مبيعاتها 20.4 مليون دولار، ووصف المحافظ خلال تصريحات صحفية بالأرقام غير المسبوقة وتوقع زيادتها وفقا للمؤشرات الحالية لجهة أن القرار في بدايته، حسبما أفاد موقع (التغيير) السوداني.

وأعلن المحافظ عن ضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الأجنبي” مبينًا أن المركزي سيطرح عملة أجنبية في شكل مزادات للبنوك والصرافات بغرض توفير النقد الأجنبي لتستطيع تلبية طلبات الجمهور”.

وكشف البنك المركزي عن إطلاق استخدام بطاقات الائتمان العالمي “فيزا كارد”، وضخ نقد أجنبي للبنوك عبر إطلاق برنامج “مزادات النقد الاجنبي”.

وفي مقابل الإجراءات التي يقوم بها بنك السودان المركزي لتجاوز الاشكاليات التي تواجه سعر الصرف ومحاربة تجار العملة والشح في العملات الأجنبية، أكد جهاز المغتربين أنه شرع في تقديم حوافز للسودانيين العاملين بالخارج تصل لـ(٢٢) حافز.

