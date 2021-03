وزير إعلام الفاتيكان: زيارة البابا للعراق مهمة لبناء الحوار بين الأديان

صرح وزير إعلام الفاتيكان، باولو روفيني، إن زيارة البابا فرانسيس للعراق ذات اهمية كبرى لبناء الحوار بين الأديان والثقافات والشعوب.

وأضاف باولو روفيني أن لقاء بابا الفاتيكان بالمرجع الديني العراقي علي السيستاني ، في منزله بالنجف في جنوب العراق اليوم السبت، ركز على أهمية نشر مفهوم السلام.

وبيّن وزير اعلام الفاتيكان أن “الحوار بين الأديان على اختلافها يرسخ مفهوم السلام في العالم”.

ويأتي الاجتماع بين البابا فرانسيس والمرجع الديني العراقي علي السيستاني في النجف في إطار جولة بابوية سريعة في العراق، وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها بابا للفاتيكان بمرجع شيعي أعلى.

وكان بيان للفاتيكان قد أشار إلى أن “البابا فرنسيس بحث مع السيستاني التعاون بين جميع الديانات، والحوار من أجل خير العراق والمنطقة”

من جهتها، قال مكتب المرجع الديني إنه تم خلال اللقاء مع البابا فرنسيس بحث التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذ العصر، وكذلك دور الزعامات الدينية والروحية في الحد من المآسي.

وتابع بيان مكتب علي السيستاني قائلا: “أكدنا مع البابا فرنسيس تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب”. وكذلك “أهمية التعايش السلمي في كل المجتمعات واحترام الاديان”.

وبعد لقائه بالسيستاني الذي استمر 55 دقيقة، توجه فرنسيس إلى أطلال مدينة أور المدينة مسقط رأس النبي إبراهيم بجنوب العراق حيث من المقرر أن يلقي كلمة خلال اجتماع ديني.

