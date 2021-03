قسد تداهم عدد من القرى في محافظة الحسكة وتختطف مدنيين

تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملات الاعتقال بحق المدنيين ضمن المناطق التي تسيطر في ريف محافظة الحسكة السورية .

حيث نقلت موقع سوريا نيوز عن مصادر محلية قولها أنه “بالتزامن مع إقامة الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسة في منطقة اليعربية داهمت ميليشيا (قسد) عدداً من القرى من بينها الدردارة وأبو مناصب والطاش وسفانة وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة” .

كما أضافت أن ” حملة المداهمات التي تشنها ميليشيا (قسد) بشكل يومي تأتي بعد تعرضها لهجمات أدت إلى مقتل العديد من مسلحيها ومع اتساع حالة الغضب لدى الأهالي جراء ممارسات الميليشيا الإجرامية والمطالبة بخروجها والاحتلال الامريكي من المنطقة” .

لتشير المصادر أيضاً إلى أن ” ميليشيا (قسد) اختطفت أمس 12 شاباً عند دوار السبع بحرات في الجهة الشرقية من مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة لسوقهم إلى ما يعرف بالتجنيد الإجباري للقتال في صفوفها” .

وكانت قد أقدمت قسد في وقت سابق على اختطاف عدد من المعلمين في مدينة الشدادي بريف الحسكة، وذلك بغية زجّهم في معسكرات التدريب قسراً.

ونقلاً عما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد قام عناصر ميليشيا “قسد” باقتحام عدد من المنازل في مدينة الشدادي واختطفوا 13 معلماً وتم سوقهم نحو معسكرات التدريب، لإجبارهم على القتال في صفوف “قسد”.

وتقوم قوات “قسد” بعمليات اختطاف واقتحام بشكل مستمر في ريف الحسكة، حيث أقدمت الميليشيا على اختطاف عدد من المعلمين الأسبوع الفائت.

وأكدت مصادر محلية أن الميليشيا اختطفت المعلمين لتدريسهم المناهج الحكومية للطلاب وذلك بدلاً من المناهج التي فرضتها “قسد” في أماكن سيطرتها.

وفي سياق متصل، استهدفت عناصر من قوات سوريا الديمقراطية ، فصيل أبو عمشة المسلح في ريف عين عيسى شمالي محافظة الرقة السورية بالصواريخ الحرارية.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن قسد قتلت 3 من عناصر فصيل “سليمان شاه” الموالي لتركيا، وأصابت 7 آخرين بجروح خلال استهدافها تجمعًا لهم بصاروخ حراري على محور بلدة المشيرفة بمنطقة عين عيسى.

كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف صاروخي على مواقع تابعة لقوات قسد من قبل القوات التركية، استهدف قريتي هوشان وأبو صرة محيط الطريق الدولي M4، كما استهدف الاحتلال التركي بالقصف الصاروخي تركس تابع لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) أثناء عمله على تحصين بعض المواقع لقسد في محيط الصوامع الواقعة شرقي عين عيسى.

فصيل أبو عمشة، أو ما يُعرف بالعمشات قال المرصد السوري أنه المسؤول عن تجنيد المرتزقة السوريين لإرسالهم إلى ليبيا بالتعاون مع تركيا.

وقال المرصد أن أبو عمشة وقيادات أخرى تابعة لتركيا تستغل حاجة الشباب السوري في مناطق سيطرة الفصائل المسلحة وتعمل على إغرائهم بأجور عالية مقابل الذهاب للقتال في ليبيا إلى جانب تركيا.

