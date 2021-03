منظمات إغاثية: الأسر السورية تواجه صعوبات كبيرة بتأمين الطعام

أفادت لجنتا الصليب والهلال الأحمرين، بأنه بعد 10 سنوات من الحرب على سوريا، تجد الأسر السورية صعوبة أكثر من أي وقت مضى في شراء الطعام بينما تفتقر سيارات الإسعاف للوقود لنقل المرضى للمستشفيات.

حيث قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير: “سوريا في خضم دوامة مميتة من الحرب والانكماش الاقتصادي والجائحة والعقوبات”، مضيفاً: “قرابة ثلاثة أرباع الأسر السورية يحتاجون الآن للمساعدة، بزيادة نسبتها 20 في المئة مقارنة مع ما كان عليه الحال قبل نحو 12 شهراً”، حسب وكالة “رويترز”.

وأشار إلى أن “تبادل الأسرى وتوضيح مصير عشرات الآلاف من المفقودين وتحديد هوية الجثث هي شروط مسبقة ضرورية لأي محادثات جادة من أجل إنهاء الحرب”، مطالباً بـ “فعل ذلك على وجه السرعة”.

من جانبه، عضو اللجنة الاستشارية المعنية بمواجهة فايروس كورونا في سوريا، رئيس الهلال الأحمر السوري، خالد حبوباتي، قال: إن “سوريا تشهد زيادة حادة في إصابات كوفيد19 منذ منتصف شهر شباط، لكن خيارات العزل العام باتت محدودة في ظل وضعها الاقتصادي المزري”.

وشدد حبوباتي على أن العقوبات الغربية على البلاد، عرقلت أيضاً واردات المستلزمات الطبية والأدوية.

أيضاً، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، فرانشيسكو روكا، قال: إن “نقص الوقود يعني عدم وجود سيارات إسعاف لنقل المرضى للمستشفيات.. ويستحيل دون كهرباء تخزين الدم بأمان أو اللقاحات يوماً ما”.

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة، فإن أكثر من 13 مليون من سكان سوريا، يعتمدون على المساعدات.

جدير بالذكر أن الحرب التي شهدتها سوريا لأكثر من 10 سنوات، والعقوبات الغربية، جميعها أثرت على الوضع المعيشي في سوريا، وتسببت بزيادة معدلات الفقر والبطالة.

في سياق متصل، كانت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية قد كشفت أمس عن خطط حكومية سرية لتخفيض مساعداتها الخارجية بمقدار النصف إلى كثير من دول العالم، مشيرة على أنه من المقرر البدء بخفض المساعدات بمقدار النصف لكل من سوريا والصومال والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان وليبيا ونيجيريا ولبنان، مع الإشارة إلى أن المساعدات البريطانية تصل في سوريا فقط إلى المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة السورية.

وبحسب ما نشرته “الإندبندنت” فإن خطط تخفيضات مساعداتها الخارجية تصل إلى نسبة 88 % في لبنان، وبحسب الصحيفة فإن التخفيضات تشمل أيضاً خططاً لوقف ميزانية CSSF بأكملها في السودان، وهو صندوق لمكافحة الصراع وتعزيز الاستقرار والأمن، ويعد جزءاً من برنامج المساعدات البريطانية للسودان

