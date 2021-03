تولسي غابارد تنتقد السياسات الأمريكية في سوريا

أكدت تولسي غابارد عضو الكونغرس، السابقة أن الولايات المتحدة مستمرة في سياساتها العدوانية على سوريا وتحتل أراضيها بشكل غير شرعي.

وتحدث تولسي غابارد إلى زملائها السابقين في الكونغرس الأمريكي، من خلال فيديو، وثق دعم الولايات المتحدة لجماعات مثل (القاعدة) و(جبهة النصرة) و(هيئة تحرير الشام) الإرهابية، لشنحرب على سوريا.

وصرحت غابارد: “مشروع القانون الذي قدمه أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي لإعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس تحرك جيد لكنهم يتجاهلون الصورة الأكبر”.

وأضافت: “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مستمرة في استخدام الجيش الأمريكي لاحتلال شمال شرق سورية بشكل غير شرعي”، وذلك حسب ما ورد في “سانا”.

وفي الشأن السوري، تواصل ميليشيا قسد المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي حملات الاعتقال بحق المدنيين ضمن المناطق التي تسيطر في ريف محافظة الحسكة السورية .

حيث نقلت موقع سوريا نيوز عن مصادر محلية قولها أنه “بالتزامن مع إقامة الحواجز المسلحة وقطع الطرق الرئيسة في منطقة اليعربية داهمت ميليشيا (قسد) عدداً من القرى من بينها الدردارة وأبو مناصب والطاش وسفانة وأقدمت على اختطاف عدد من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة” .

كما أضافت أن ” حملة المداهمات التي تشنها ميليشيا (قسد) بشكل يومي تأتي بعد تعرضها لهجمات أدت إلى مقتل العديد من مسلحيها ومع اتساع حالة الغضب لدى الأهالي جراء ممارسات الميليشيا الإجرامية والمطالبة بخروجها والاحتلال الامريكي من المنطقة” .

لتشير المصادر أيضاً إلى أن ” ميليشيا (قسد) اختطفت أمس 12 شاباً عند دوار السبع بحرات في الجهة الشرقية من مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي واقتادتهم إلى جهة مجهولة لسوقهم إلى ما يعرف بالتجنيد الإجباري للقتال في صفوفها” .

وكانت قد أقدمت قسد في وقت سابق على اختطاف عدد من المعلمين في مدينة الشدادي بريف الحسكة، وذلك بغية زجّهم في معسكرات التدريب قسراً.

ونقلاً عما ذكرته وكالة الأنباء السورية “سانا”، فقد قام عناصر ميليشيا “قسد” باقتحام عدد من المنازل في مدينة الشدادي واختطفوا 13 معلماً وتم سوقهم نحو معسكرات التدريب، لإجبارهم على القتال في صفوف “قسد”.

وتقوم قوات “قسد” بعمليات اختطاف واقتحام بشكل مستمر في ريف الحسكة، حيث أقدمت الميليشيا على اختطاف عدد من المعلمين الأسبوع الفائت.

