نيكولاس كيدج يعلن عن زواجه الخامس والفتاة تصغره بـ 31 عام

تزوج نجم هوليوود الشهير نيكولاس كيدج للمرة الخامسة، حيث قرر كيدج البالغ من العمر (57 عامًا) أن يكمل حياته مع ريكو شيباتا ذات الـ(26 عامًا) التي اختارها ليتزوجها وذلك بعد أن جمعتهما قصة حب قوية استمرت لفترة طويلة.

وهو الخبر الذى تصدر عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة وأبرزها “فارايتي” و”بيبول وغيرهم”، وغيرهم.

وبالرغم من فرق السن الذي وصل بين الزوجين إلى 31 عامًا إلا أنهما باحثان عن علاقة هادئة مستقرة تعمها الرومانسية، وقد أشارت التقارير المتداولة أن حفل زواج نيكولاس كيدج من ريكو شيباتا أقيم في سرية تامة بلاس فيجاس خلال شهر فبراير الماضي، حسبما أورد (اليوم السابع).

بينما قرر نيكولاس كيدج ان يتواجد المقربين منه فقط بحفل الزفاف لتكون الأجواء أكثر خصوصية ومتعة، فكانت المفاجأة هو حضور زوجته السابقة أليس كيم وابنهما كال، حيث ما زالت الصداقة تجمع بين كيدج وأليس.

يذكر أن نيكولاس كيدج الذي يعيش في لاس فيجاس أعلن خطوبته علي ريكو في شهر أغسطس الماضي، وذلك بعد أن تقدم لطلب الزواج منها عبر “فيس تايم”، حيث كانت تتواجد ريكو في اليابان في ذلك الحين، وهو ما أكده موقع “tmz”.

على صعيد آخر تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده أن نجمة هوليوود أنجلينا جولي تبرعت لطفلين يبيعان العصير من أجل مساعدة الشعب اليمني.

حيث قرر طفلان من لندن إقامة منصة لبيع العصير يعود ريعها لمساعدة أبناء الشعب اليمني الذين يمرون بأسوأ الأزمات حالياً.

ليتفاجأ الطفلان آيان موسى وميخائيل إيشاك ذوي الستة أعوام بالممثلة الأميركية التي قدمت تبرعاً كبيراً بعدما سمعت بمبادرتهما.

وأشارت الأخبار إلى أن جولي علمت بما قام به الطفلان، بعد قراءتها عن الحملة على موقع هيئة الإذاعة البريطانية، لتقوم بالتواصل مع ممثلها في بريطانيا، الذي تواصل بدوره مع عائلة الطفلين.

وقالت والدة أحد الأولاد أن ”المبلغ الذي تبرعت به أنجلينا كان سخياً جداً ” مضيفة ً أن ”الطفلين لم يعرفا في البداية من هي أنجلينا ، لكن سرعان ما أدركا بانها بطلة فيلمي Tomb Raider وMaleficent بعد عرض مقاطع وأفلام مختلفة عليهما ”.

