السعودية.. إصابة طفل ومواطن بسقوط شظايا طائرات حوثية مسيّرة

تعرض طفل يبلغ من العمر 10 أعوام للإصابة أمس إثر سقوط وتناثر شظايا طائرات حوثية مسيّرة في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي خميس مشيط وأحد رفيدة، كما تعرض أحد المدنيين للإصابة أثناء قيادته سيارته وتضرر عدد من المنازل السكنية.

وأوضح النقيب محمد بن عبده السيد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير في بيان أمس أن «الدفاع المدني تلقى عدداً من البلاغات عن سقوط وتناثر شظايا طائرات حوثية مسيّرة في عدد من المناطق السكنية بمحافظتي (خميس مشيط وأحد رفيدة) نتيجة عمليات اعتراض طائرات من دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة».

وقد نتج عن ذلك إصابة طفل يبلغ من العمر (10) أعوام، تمت معالجته عن طريق فرقة الهلال الأحمر السعودي، إضافة إلى إصابة أحد المدنيين (مواطن) أثناء قيادته مركبته، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحالته مستقرة.

ولفت المتحدث الرسمي للدفاع المدني كذلك إلى تضرر عدد من المنازل بأضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، ولم ينتج عن هذه الأضرار أي إصابات أو وفيات، منوهاً إلى مباشرة الدفاع المدني تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

إلى ذلك، نشر تحالف دعم الشرعية في اليمن تسجيلا يوضح عملية عسكرية لاستهداف دقيق ومباشر لعملية تجهيز إطلاق طائرة من دون طيار مفخخة من نوع (قاصف) تجاه السعودية واستهداف العناصر الإرهابية من الميليشيا الحوثية المسؤولة عن عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

ويوضح الفيديو الذي نشره التحالف استخدام الميليشيات الحوثية سيارات مدنية في نقل الطائرات من دون طيار المفخخة لمواقع الإطلاق، إلى جانب استخدام الأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية لعملية الإطلاق، فضلا عن ظهور العناصر الإرهابية بالزي المدني أثناء عملية التفخيخ والتركيب والإطلاق.

في سياق متصل، طالبت المملكة العربية السعودية مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي، في رسالة رسمية بـ “الاستمرار في تحمل مسؤوليته تجاه ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، لوقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين، ومحاسبتهم”.

حيث بعث مندوب المملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، جاء فيها: “بناء على تعليمات من حكومتي، أكتب إليكم بخصوص استمرار الأعمال العدائية العسكرية التي تشنها ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ضد المملكة العربية السعودية”.

وأكمل: “من بين هذه الأعمال العدائية تجاه المدنيين والأعيان المدنية، بعض الحطام المتناثر لصاروخ باليستي تمّ إطلاقه”، لافتا إلى أن “هذه الميليشيات تسببت في إلحاق أضرار مادية بمنزل واحد في الرياض في 27 فبراير 2021، بعد اعتراضه وتدميره”.

