موقع الأهلي المصري يصف تعادل المريخ أمام سيمبا بالهدية السودانية

علق موقع الأهلي المصري على نتيجة التعادل السلبي التي انتهت عليها مباراة المريخ السوداني أمام ضيفه سيمبا التنزاني والتي جمعتهما عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا.

وقال الموقع إن نتيجة التعادل تصب في مصلحة الفريق المصري بعد أن قام المريخ بإيقاف سيمبا الذي نجح في الفوز في أول جولتين، حسبما أفاد (الأهلي).

بدوره كتب موقع (ميركاتو) المصري بأن نتيجة التعادل السلبي بمثابة الهدية السودانية للنادي الأهلي، لكون الفريق السوداني أوقف تقدم متصدر المجموعة.

ورفع سيمبا رصيده من النقاط إلى 7 في المركز الأول فيما حصد المريخ أول نقطة له في المجموعة بعد الخسارة في الجولتين الأولى والثانية.

وفشل المريخ السوداني، في هز شباك الضيوف، وفشت جميع محاولات الفريق في تسجيل هدف التقدم، فيما لم تكن محاولات سيمبا على مستوى الطموح.

وبات المريخ مطالبا بالفوز في جميع مبارياته الثلاث بجولة الإياب في المجموعة، إذا أراد الاحتفاظ بآماله في التأهل للدور المقبل وتجنب الخروج المبكر من المسابقة.

بدوره يستعد الأهلي، لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي، المقرر لها في التاسعة من مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعي المارد الأحمر لتحقيق الفوز والحصول على النقطة السادسة.

ويعاني حامل اللقب من غيابات مهمة أبرزها محمود “كهربا” الموقوف لأسباب تأديبية، بجانب التونسي علي معلول ووليد سليمان وصلاح محسن للإصابة.

على صعيد متصل، قال مدرب فيتا، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: “سعيد للغاية لوجودي في مصر، وملاقاة أكبر فريق في إفريقيا.. كانت فرصة سعيدة للغاية، أن أقابل بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي)”.

وتابع: “المباراة ستكون صعبة جدا، لكننا نأمل في تحقيق نتيجة إيجابية.. موسيماني مدرب كبير، وأخ لي، وأعلم أنه يفكر مثلي في تحقيق الفوز.. في مواجهة سيمبا لم نؤد بشكل جيد، وسنحت لهم فرصة واحدة فقط، واستطاعوا أن يسجلوا منها هدف الفوز”.

وأردف إيبينجي مازحا: “كان يجب أن نحضر إلى القاهرة في وقت مبكر، لكي نتكيف على الأجواء.. لا أعلم لماذا تفضلون اللعب في التاسعة مساءً، رغم أن الثالثة عصرًا توقيت مثالي”.

وحول الغيابات التي يعانيها المنافس، أجاب: “الأهلي ليس لاعبا واحدا، بل فريق كامل.. الأهلي في عبارة واحدة، هو أكبر فريق في إفريقيا”.

