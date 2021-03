المحكمة الفيدرالية تقضي بسجن أمريكي حاول تهريب أسلحة إلى العراق

حكمت اليوم، المحكمة الفيدرالية على شخص متهم بتهريب أسلحة (مسدسات غلوك مفككة) عبر دولة الإمارات إلى العراق، بالسجن ثلاث سنوات.

هذا ونقلت وكالة المعلومة عن بيان صحفي أن: ” المحكمة حكمت على المقاتل المتطوع في العراق راندي لو ويليامز بسبب محاولته نقل الاسلحة النارية الى وحدات البيشمركة الكردية عبر الامارات”.

وورد في البيان : ” وفي عام 2018 ارسل ويليامز طردا يحتوي على العديد من مسدسات غلوك وأجزاء من الأسلحة النارية غير المرخصة إلى الإمارات، حيث استمعت المحكمة إلى أن الطرد كان موجها إلى مدينة السليمانية في المنطقة الكردية بالعراق ، وأرسل بمزاعم مساعدة المقاتلين الأكراد في محاربة داعش”.

فيما صرح مكتب المدعي العام الامريكي: ” ويليامز اتهم بانتهاك قانون مراقبة تصدير الأسلحة ، والإدلاء ببيان كاذب لتاجر أسلحة نارية وحيازة سلاح ناري غير مسجل”.

وفي الشأن العراقي، أكد محمد كريم الساعدي ، المحلل السياسي العراقي ،أن الصم الحكومي على الهجمات الأميركية على الحشد الشعبي ،بعطيها الضوء الأخضر لممارسة خططها.

حيث نقلت وكالة المعلومة عن الساعدي ” أميركا ووفقا لما قامت به سابقا من جرائم، فأنها ستنفذ هجمات أخرى على مواقع الحشد الشعبي، خاصة انها ستتخذ من الهجوم على قاعدة عين الأسد ذريعة لاستهداف مواقع الحشد ” .

وأضاف أن ” صمت الحكومة إزاء الممارسات الأميركية، سيكون بمثابة ضوء اخضر لواشنطن لتنفيذ مخططات انهاء وجود الحشد الشعبي داخل العراق ” .

و أوضح الساعدي أن ” صمت الحكومة ما هو الا مؤامرة لضرب مواقع الحشد الشعبي، اذ بإمكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الزام الجانب الأميركي بعدم التعرض الى أي موقع من مواقع الحشد وكذلك الزامه بعدم القيام بأي عملية من دون اخذ الموافقات من بغداد “.

أكدت بعض المصادر المطلعة في الداخل العراقي أن مجموعات مسلحة قامت فجر اليوم الأربعاء باستهداف قاعدة عين الأسد العسكرية التابعة للولايات المتحدة .

حيث نقلت روسيا اليوم عن المصدر تصريحه الذي قال فيه أن “مجموعة صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية، ويقدر عدد الصواريخ التي سقطت بنحو 11 صاروخا”.

و أضاف المصدر أنه “لم يتم التأكد حتى الآن إذا ما كانت هناك إصابات في صفوف الجنود الأمريكان أو العراقيين”.

