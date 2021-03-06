بنك السودان يوافق على إطلاق بطاقات الفيزا والماستر كارد

أخطر بنك السودان المركزي، اليوم السبت ثلاثة مصارف في السودان، عن موافقته رسميًا على إطلاق خدمة البطاقات العالمية، على أن تقدم مصارف أخرى ذات الخدمة في الفترة المقبلة.

والثلاثاء، وزع بنك السودان منشورًا إلى المصارف حوى ضوابط إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية، وذلك بعد تخفيضه قيمة العملة الوطنية لـ 7 أضعاف في محاولة لإنهاء وجود سوق موازي للعملات وتشجيع التعامل المباشر مع البنوك.

وأعلن البنك المركزي، في منشورات إلى بنوك: الخرطوم وقطر الوطني والمال المتحد، عن موافقته على إصدارها البطاقات العالمية مثل (فيزا كارد) و(ماستر كارد)، حسبما أفاد (سودان تربيون).

وطالبت منشورات بنك السودان المصارف الثلاثة بـ “أهمية الالتزام بضوابط وإجراءات إصدار وقبول بطاقات الدفع العالمية“.

وفي المنشور الذي وزعه البنك المركزي على المصارف الثلاثاء الفائت، اشترط حصوله على موافقة مبدئية قبل الحصول على تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات العالمية.

وتشمل تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات إصدار بطاقات الخصم للأفراد والشركات والبطاقات مدفوعة القيمة للأفراد والشركات والهدايا وبطاقات ائتمان للأفراد والشركات، إضافة إلى قبول البطاقات على ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية.

وحدد البنك المركزي لحاملي بطاقات الخصم سقف يومي للسحب لا يتجاوز 5 آلاف دولار كما لا يجب أن يتجاوز السحب الأسبوعي حدود الـ 25 ألف دولار، أما البطاقات المدفوعة القيمة فإن السحب اليومي فيها ينبغي ألا يزيد عن 500 دولار.

في الأثناء دعا محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين المواطنين للابتعاد عن إغراءات تجار العملة لتساوي سعر الصرف الرسمي مع السوق الموازي.

وقال المحافظ في مؤتمر صحافي، للإعلان عن الحوافز التشجيعية للمغتربين إن سياسة تحرير سعر الصرف وجدت نجاحًا وإقبالا منقطع النظير مما حدا بالوقوف على المشاكل والمعوقات التي تعتري سير تدفق الأموال الأجنبية للبنوك.

وشهد بنك الخرطوم فرع الدمازين إقبالا كبيرا لبيع وشراء العملة الأجنبية حيث بلغت حصيلة شراء النقد الأجنبي خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من (50) ألف دولار و(4) آلاف يورو.

في الأثناء واصلت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي الاستقرار أمام الجنيه مع استمرار ارتفاع حجم مشتروات النقد الأجنبي لدى المصارف وزيادة حجم المعروض مقابل تراجع الطلب، حيث استقر الدولار في مقابل 378 جنيهاً بالسوق الموازي.

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