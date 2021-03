الصحة السورية تطلق حملتها الأولى في 2021 للتلقيح ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة السورية، السبت، أن غداً الأحد، ستبدأ الحملة الوطنية الأولى في عام 2021، للتلقيح ضد مرض شلل الأطفال وتستمر لمدة خمسة أيام.

وتستهدف الحملة التي تستمر حتى الـ11 من آذار/ مارس الجاري، الأطفال دون الخامسة من عمرهم، الذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليون و800 ألف طفل من مختلف المحافظات السورية.

ويبغ عدد الكادر الطبي الذين ينذون الحملة نحو 4250 عاملاً ضمن المراكز الصحية الثابتة، و4875 عاملاً ضمن الفرق الجوالة و130 عاملاً بفرق الإمداد و750 مشرفاً، هذا مع الالتزام الكامل باتخاذ كل الإجراءات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

يشار إلى أن سوريا أعلنت للمرة الأولى خالية من شلل الأطفال عام 1995.

لكن في عام 2013، ومع اشتداد الحرب السورية ودخول مقاتلين أجانب ومرتزقة للبلاد أعلنت السلطات الصحية عودة مرض شلل الأطفال عبر إصابات بفيروس بري باكستاني المنشأ حملته المجموعات المسلحة.

وعلى إثر ذلك، أطلقت وزارة الصحة السورية سلسلة حملات تلقيح وطنية نجحت في قطع سراية الفيروس ولم يبلغ حينها عن أي حالة جديدة منذ بداية عام 2014 لكن المرض عاد في حزيران/ يونيو عام 2017 بعد تسجيل إصابات بفيروس متحور في دير الزور لتتابع حملات التلقيح حتى إعلان منظمة الصحة العالمية نهاية عام 2018 خلو سوريا مجدداً من شلل الأطفال.

الصحة السورية تستعد للانتقال إلى الخطة B بسبب ارتفاع إصابات كورونا

وفي سياق آخر، وجهت وزارة الصحة السورية، في وقت سابق اليوم، تعميماً إلى مدراء الهيئات العامة المعنية بمشافي العزل، بضرورة الاستعداد للانتقال إلى الخطة B لمواجهة كورونا، بسبب ارتفاع الاصابات بالفيروس المستجد.

وطلبت الوزارة، في تعميمها، من الجهات المسؤولة عن أقسام العزل لمرضى كورونا، “المتابعة اليومية واستيعاب كل الحالات المشتبهة، مع الاستعداد لإمكان الانتقال لخطة الطوارئ B، بالإضافة لتأمين تلك الأقسام بكل ما هو مطلوب لاستيعاب الحالات المشتبهة، ووضع خطة لاستقبال كل الإصابات، لا سيما الحرجة التي تتطلب سرير عناية أو دعما تنفسيا.

وأضاف التعميم: يجب على الجهات المعنية “الأخذ بعين الاعتبار إمكانية الانتقال إلى خطة الطوارئ B التي تقضي بالتوسع بعدد أسرة قسم العزل ضمن المشفى والتوسع بعدد الأسرة المخصصة للعناية بالحالات الحرجة من مرضى الجائحة.

