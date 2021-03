إستطاعت الإمارات ان تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر ميدالية في العالم تحمل اسم “الفرسان”. ويتجاوز وزن الميدالية 68.5 كيلوغرام، وتأتي بمساحة 2.56 متر مربع، ويبلغ طولها 160 سنتيمترا، وعرضها 160 سنتيمترا، وبعمق 7.4 سنتيمترا.

وصدر الإنجاز من خلال مبادرة شخصية للمواطنة الإيجابية من الدكتور عبيد الكتبي صاحب المبادرة، الذي استخدم في صناعتها مواد متنوعة حسب قوانين ومتطلبات مجموعة غينيس، منها معدن” الستانلس ستيل” المطلي بالذهب النقي، وزينت بنقش شعار الفرسان، مع شريط خارجي بطول 4 أمتار.

كما أوضح الكتبي أنه قام بتأسيس فريق الفرسان منذ عام 2008. والذي ضم في البداية 13 فردا. وظل يتطور حتى وصل عدده إلى 48 رياضيا يشاركون في مختلف الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والدولية. لإبراز جهود المواطنة الإيجابية ومساهمتها في تعزيز القيم المشتركة بين الرياضيين والأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

وبيّن الكتبي ان من مبررات المبادرة : “إنها تركز على المساهمة في إبراز جهود المواطنة الإيجابية في المساهمة بتحقيق المنجزات التي تجسد التجربة الشخصية والإنسانية. وتوظيف المجهودات الفردية في رد الجميل للوطن باعتباره واجبا على الجميع”.

وتابع قوله : “يعزز هذا الانجاز ثقافة المبادرات وفق المعايير الفنية والأسس. التي تعتمد في تقييم أية إنجاز وعمل من أجل الدخول في غينيس على نحو يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات. وحجم الفرص المتاحة لأبناء الوطن في الإبداع والابتكار”.

كما أضاف : “تنسجم المبادرة مع جهود الدولة في تعزيز مستوى الثقافة الصحية لدى أفراد المجتمع، وتحفيزهم على ممارسة الرياضة وتعزيز جودة الحياة”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

The post الإمارات تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأكبر ميدالية في العالم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ