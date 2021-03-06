وزير لبناني في سوريا لبحث عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، السبت، وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي مشرفية، الذي أتى إلى سوريا لبحث ملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال المقداد، إن بلاده ترحب بعودة جميع السوريين إلى بلدهم، لافتاً إلى أن السلطات المعنية تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والتسهيلات التي تساعد في تهيئة الظروف التي تضمن عودة آمنة وأوضاعاً معيشية جيدة للعائدين.

واتهم الدبلوماسي السوري، بعض الدول الغربية بأنها تتعاطى مع ملف عودة اللاجئين السوريين بطريقة مسيسة معتمدة على وسائل التضليل وتشويه الحقائق والضغوط على الدول المستضيفة للاجئين، وفق قوله.

من جانبه، أوضح مشرفية أن الضغوطات المتزايدة التي يشهدها كل من لبنان وسوريا مع تفشي جائحة كورونا، والأوضاع الاقتصادية الصعبة تجعل هذا الملف أولوية للعمل عليه، مؤكداً استعداد الحكومة السورية لإعادة مواطنيها، على حد تعبيره.

وأكّد الوزير اللبناني، على استمرار التواصل بين الجانبين السوري والللبناني حتى إنجاز هذا الملف، لافتاً إلى وجود تنسيق كامل بين الحكومتين السورية واللبنانية لضمان العودة الآمنة للاجئين اللسوريين.

وفي تصريحات صحفية، قال مشرفية: إن “العمل جار في الوقت الحاضر لتذليل كل العقبات التي تعترض عودة اللاجئين السوريين كما تنصب الجهود في إقناع المجتمع الغربي لمساعدة اللاجئين على العودة”.

كما اتفق الجانبان على تضافر جهودهم لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم ومطالبة المنظمات الدولية بعدم وضع أي عراقيل مصطنعة أمام العودة الآمنة والطوعية إلى موطنهم الأصلي.

من استقبال الوزير المقداد للوزير مشرفية والوفد المرافق له/ وزارة الخارجية السورية

وكانت قد استضافت سوريا المؤتمر الدولي لإعادة اللاجئين السوريين الذي عُقد يومي 11 و12 نوفمبر الماضي، بمشاركة عديدة منها عربية، بشأن تسهيل العودة الآمنة لهم.

وتطرق المؤتمر إلى ظروف عودة المهجرين واللاجئين، وما هي العوائق التي تواجهم في سبيل عودتهم إلى وطنهم، وخلق الظروف المناسبة التي تحقق عودتهم.

كما بحث المؤتمر المساعدات الإنسانية واستعادة البنى التحتية والتعاون بين المنظمات العلمية والتعليمية، بالإضافة إلى إعادة إعمار البنية التحتية للطاقة في سوريا في مرحلة ما بعد الحرب.

­وانتهت فعاليات المؤتمر ببيان ختامي صدر عنه، الذي جاء فيه أن سوريا “ستواصل جهودها لتأمين عودة المهجرين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم”.

وأكد البيان على دور المجتمع الدولي “بالمساعدة في تلك العملية وتيسير العودة الآمنة للاجئين السورين”، مطالباً إياه بـ “دعم سوريا والبلدان المضيفة لضمان حقهم المشروع والثابت في العودة”.

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