أعلنت لجنة تسيير أصحاب صيدليات ولاية الخرطوم عن الدخول في إضراب شامل اعتبارًا من يوم بعد غدٍ الإثنين الموافق (8) مارس، وبررت الخطوة لتجاهل وتهميش الحكومة للقطاع الصيدلاني وعدم سماع صوتهم وحل مشاكلهم.

وكشفت اللجنة في بيان، أن الاتصالات والتفاهمات والاجتماعات مع الجهات المختصة بملف الدواء استمرت لعامين أو تزيد، حسبما أفاد موقع (الأحداث نيوز) السوداني.

وأضاف البيان: “لم نجن فيها غير وعود تليها وعود والحال يزداد سوء يومًا بعد يوم حتى وصل مرحلة الانهيار” وبعد استنفاذ كل الفرص الممكنة للوصول إلى حل مؤقت أو حتى جزئي لمشاكلنا المطروحة الواضحة والتي تشمل، انسياب الدواء من المصدر للصيدليات مباشرة دون وسيط ودون عمليات الربط التي تقوم بها بعض الشركات.

وأكدت لجنة صيدليات الخرطوم أن المطالب تتضمن تحسين بيئة العمل لمقابلة الزيادات المهولة في المستلزمات والمتطلبات، فضلا عن مراعاة الصيدليات في الرسوم الحكومية والخدمية المفروضة عليها والتي لم تراعي لطبيعة ونشاط الصيدليات الخدمي.

وكذلك الاهتمام بقطاع أصحاب الصيدليات والعاملين فيها من خلال تكوين جسم نقابي يدافع عن حقوقهم ويعمل على تحسين بيئة عملهم، وتفعيل الدور الرقابي على توزيع الدواء الذي أصبحت له أسواق موازية فاقمت من مشكلة الدواء وسببًا رئيسيًا في عدم وصوله للصيدليات.

في السياق، أكد وزير الصحة الاتحادي السوداني د. عمر النجيب عن مساعٍ الوزارة لتوفير الدواء لستة أشهر قادمة، بالإضافة إلى حل جميع مشاكل الدواء وسداد المديونيات.

وأعلن الوزير عن التزامه بتوفير الدعم اللازم للإمدادات الطبية لتلافي تكرار أزمة نقص في الدواء وانعدامه.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الصحة السوداني للصندوق القومي للإمدادات الطبية حيث أوضح إن نتائج اجتماعات الوزراء بمجلس الوزراء أسفرت عن تأكيد مجانية العلاج.

حيث قال د.نجيب: ”الآن يتم التخطيط لحل مشاكل الدواء لفترة الستة أشهر القادمة حتى تتمكن الوزارة من الحلول الجذرية لمشاكل الدواء”.

كما واعلن دكتور نجيب عن نيته على عقد اجتماع مع وزارة المالية لبحث معالجة مشاكل الدواء ومديونية الإمدادات البالغة 70 مليون يورو .

كما وتفقد وزير الصحة في جولة تفقدية جميع مخازن الدواء وغرفة التحكم، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على المستوى والاهتمام بالدواء.

The post صيدليات الخرطوم تطالب بانسياب الدواء دون وسطاء وتدخل إضراب مفتوح appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ