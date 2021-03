هالاند مستقبل النادي البافاري وخليفة القناص ليفاندوفسكي

قال هانز ديتر فليك المدير الفني لنادي بايرن ميونخ إنه من غير المستبعد أن يكون المهاجم الدولي النرويجي الشاب إرلينج هالاند هو خليفة روبيرت ليفاندوفسكي في النادي البافاري.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ببوروسيا دورتموند وبايرن ميونخ، بالطبع سُئل هانز فليك المدير الفني للفريق البافاري حول المهاجم الفذ إرلينج هالاند.

الحديث في الفترة التي سبقت المباراة بين بايرن ودورتموند كان حول الثنائي هالاند من قبل أسود الفيستيفاليا وروبيرت ليفاندوفسكي فيما يتعلق بالفريق البافاري.

وحول هالاند قال فليك إن كل شيء ممكن، وذلك ردًا على السؤال حول ما إذا كان سيصبح المهاجم النرويجي هو خليفة روبيرت ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ، وفقًا لموقع (جول العربي).

وأضاف في هذا السياق: “هناك الكثير من الأشياء التي من الممكن أن تحدث في السنوات المقبلة، وكل شيء ممكن في الحياة، ولا يمكن استبعاد أي احتمال بشكل نهائي”.

وتابع: “رغم إمكانية حدوث ذلك، لكن هذا بعيد المنال بالنظر إلى معطيات الوقت الحالي، فهو لديه عقد طويل الأمد في دورتموند وهو خيار للعديد من الأندية الكبرى في أوروبا”.

يذكر أن ريال مدريد قد وضع خطة للتعاقد مع هالاند الصيف المقبل، ولكن يبدو أنه سيكون أمام طريق صعب في حال أراد ذلك والأهم أنه سيدفع مبلغًا أكبر مما كان متوقعًا.

وقطع المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند مؤخرًا الجدل حول هوية الفريق الذي سينتقل إليه بين برشلونة أو ريال مدريد.

وتداولت العديد من الأنباء خلال الفترة الماضية بخصوص مهاجم دورتموند بالانتقال إلى فريق ريال مدريد، في الوقت الذي وعد فيه مرشحان لرئاسة نادي برشلونة بضم النرويجي للبرسا.

ونقل موقع (كووورة عربي) حديث مصادر خاصة لشبكة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، أكدت أن وكيل اللاعب ريولا يفضل انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد.

وقالت المصادر إن ريولا يسعى لأن ينتقل موكله إلى فريق يملك مشروع مستقبلي واضح المعالم، ولا يفضل رحيله إلى نادي متذبذب.

وكان رايولا قد نفى بصورة قاطعة تواصله مع أي مرشح في انتخابات برشلونة لانتقال هالاند إلى الفريق الكاتالوني بداية الموسم القادم.

وقال ريولا: “تلك أنباء كاذبة، لم أتواصل مع أي مرشح رئاسي في برشلونة ولن أفعل ذلك. في حال انتخاب رئيس جديد يمكنه التواصل معي”.

