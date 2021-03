اليمن.. معارك طاحنة في مأرب تحصد 90 قتيلاً

كشفت مصادر حكومية يمنية، أن حوالي 90 قتيلا سقطوا في الـ 24 ساعة الماضية، جراء المعارك التي تدور بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله.

وأشارت المصادر الى أن التحالف العربي بقيادة السعودية استطاع عبر ضرباته الجوية قتل 58 مقاتلا تابعا لجماعة أنصار الله فيما تكبدت القوات الحكومية اليمنية 32 قتيلا.

وكانت المعارك الطاحنة قد بدأت منذ حوالي الشهر في محافظة مأرب شمال البلاد، والتي تعتبر اخر معاقل القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية.

وفي ذات السياق، حذر منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك، في فبراير الماضي، من تعريض حياة ملايين المدنيين للخطر في مأرب نتيجة التصعيد العسكري.

وغرد لوكوك عبر حسابه الرسمي على منصة “تويتر”: “أشعر بالقلق الشديد نتيجة التصعيد العسكري الحاصل في مأرب وتداعياته المحتملة على الأوضاع الإنسانية”.

وأضاف: “أي هجوم عسكري على مأرب سيضع ما يصل إلى مليوني مدني في خطر، وينتج عنه نزوح مئات الآلاف، الأمر الذي سيؤدي إلى عواقب إنسانية لا يمكن تصورها. لقد حان الوقت الآن للتهدئة، وليس لمزيد من البؤس للشعب اليمني“.

وأمس الجمعة، صرَّحت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، عن عملية تبادل أسرى جديدة في محافظة مأرب التي دارت فيها خلال الفترة الماضية اشتباكات عنيفة.

إذ نشر رئيس “اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى” التابعة لجماعة أنصار الله الحوثية، عبد القادر المرتضى، تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قال فيها أن “بعون الله وتوفيقه تم اليوم الجمعة 21/ رجب/1442 الموافق 5/مارس/2021 تحرير (ستة) من اسرى الجيش واللجان الشعبية في عملية تبادل عبر وساطة محلية في جبهة مٲرب.. ونسٲل الله الفرج لبقية الٲسرى”.

ولم يُفصح المرتضى عن المقابل الذي قدمته جماعة أنصار الله في عملية تبادل أسرى جرت اليوم، كما لم تنشر وسائل الإعلام اليمنية الرسمية أي أنباء عن هذه الصفقة، بحسب قناة العالم.

الجدير بالذكر أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة لعدد الأسرى لدى الجانبين المتصارعين في اليمن، منذ منذ بداية الحرب في اليمن مطلع 2015، سوى قائمة قدمها وفد الحكومة اليمينة في مايو/أيار من العام 2016 خلال مشاورات الكويت للجنة الأسرى والمعتقلين المنبثقة عن المشاورات، تضمنت أسماء 2630 معتقلاً ومختطفا لدى مسلحي الحوثي من تاريخ اندلاع الحرب ولغاية توقيت المؤتمر.

