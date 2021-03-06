اعتراض طائرتين ملغمتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية 

أعلنت وسائل إعلام سعودية، قيام التحالف الذي تقوده السعودية باعتراض وتدمير طائرتين ملغمتين، أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان.

وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف أنه تم اعتراض وتدمير ثماني طائرات بدون طيار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أن جميع هذه المحاولات تستهدف المدنيين بطريقة ممنهجة.

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