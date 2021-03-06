اعتراض طائرتين ملغمتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية 

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تعليق
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ياريت والله في حد سعودي عاقل حافظ كتاب الله يقول الكلام هذا – أنتم السعودية اليمن ليسوا أعداءكم – انتم أعداءكم لبنان – بإحزابهم وطوائفهم واوشامهم وعصاباتهم وصلبانهم – وروافضهم
هما الى ان وصلوا بي باباهم الفيتكاتي للعراق – ومش بعيد في رمضان الجاي بيدخلوه بالصليب داخل الحرم المكي يطوف بيه عالكعبة – وانتمً تهزوا في روسكم …!!! لاهيين فاليمن ..!!
اليمن اكثر شعب يعاني من خونة مصر وتدخل السوريين ولبنان الي هجمات السعودية – حتى الاعلام العربي جاي ضدهم مع انهم اكثر شعب يعاني من رواسب العلمانية – حتى ابناء الامارات والبحرين والسعودية يوجد منهم من هربوا لليمن للحصول على الجنسية اليمنية لخلط الأنساب وتركوا والديهم –
والكويت والسعودية بداوا بناتهم وشبابهم يعلنون الردة واليهودية على قنوات التواصل الاجتماعي – اتركوا اليمن وشأنهم – والتفتوا الى تربية أبناءكم وبناتكم اشرف لكم – لا حول ولا قوة الا الله –
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