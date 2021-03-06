ليبيا نيوز

اعتراض طائرتين ملغمتين أطلقهما الحوثيون باتجاه جنوب السعودية 

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أعلنت وسائل إعلام سعودية، قيام التحالف الذي تقوده السعودية باعتراض وتدمير طائرتين ملغمتين، أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينتي خميس مشيط وجازان.
وأكد المتحدث الرسمي باسم التحالف أنه تم اعتراض وتدمير ثماني طائرات بدون طيار خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أن جميع هذه المحاولات تستهدف المدنيين بطريقة ممنهجة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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  • ياريت والله في حد سعودي عاقل حافظ كتاب الله يقول الكلام هذا – أنتم السعودية اليمن ليسوا أعداءكم – انتم أعداءكم لبنان – بإحزابهم وطوائفهم واوشامهم وعصاباتهم وصلبانهم – وروافضهم
    هما الى ان وصلوا بي باباهم الفيتكاتي للعراق – ومش بعيد في رمضان الجاي بيدخلوه بالصليب داخل الحرم المكي يطوف بيه عالكعبة – وانتمً تهزوا في روسكم …!!! لاهيين فاليمن ..!!
    اليمن اكثر شعب يعاني من خونة مصر وتدخل السوريين ولبنان الي هجمات السعودية – حتى الاعلام العربي جاي ضدهم مع انهم اكثر شعب يعاني من رواسب العلمانية – حتى ابناء الامارات والبحرين والسعودية يوجد منهم من هربوا لليمن للحصول على الجنسية اليمنية لخلط الأنساب وتركوا والديهم –
    والكويت والسعودية بداوا بناتهم وشبابهم يعلنون الردة واليهودية على قنوات التواصل الاجتماعي – اتركوا اليمن وشأنهم – والتفتوا الى تربية أبناءكم وبناتكم اشرف لكم – لا حول ولا قوة الا الله –

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