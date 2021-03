إيناس مكي تكشف الوضع الصحي لشقيقها.. وتؤكد سبب اختفائها

أسفرت الفنانة إيناس مكي، عن تفاصيل الوضع الصحي لشقيقها النجم أحمد مكي بعد إصابته بفيروس كورونا، في الوقت الذي كشفت فيه عن أسباب اختفائها عن الساحة الفنية خلال السنوات الماضية.

واستهلت أيناس مكي حديثها ، بطمأنة محبي الفنان أحمد مكي عليه، بعد تداول أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن تدهور حالته الصحية.

كما أوضحت أن شقيقها يتمتع بصحة جيدة ويخضع للعزل المنزلي، وسيجري المسحة الثانية خلال أيام، نافية الإشاعات التي قالت إنه في حالة متدهورة ولا يستطيع التنفس.

وأفادت قائلة : “كل ما يتردد في هذا الصدد ما هو إلا شائعات، وأنا أحرص على الاطمئنان عليه يوميا والتحدث معه”، مشيرة إلى أنه سيستأنف نشاطه الفني بعد أيام قليلة، عند ثبوت تعافيه من الفيروس.

وقد تحدثت مكي عن الحملة التي يتعرض لها شقيقها عبر مواقع التواصل من قبل “اللجان الإخوانية”، بعد مشاركته في مسلسل “الاختيار 2“، موضحة أن البعض شمت في مرضه عقب إصابته بفيروس كورونا.

مضيفة : “للأسف هؤلاء مرضى نفسيون. مكي يرفض الرد على أمثال هؤلاء، بالرغم من أننا نتلقى رسائل بها سب من قبلهم، لكننا لا نرد عليها نهائيا”

وفي سياق آخر، وعن عدم مشاركتها في أي عمل فني يجمعها وشقيقها، قالت ايناس مكي إنه لم يعرض عليها أي دور يناسبها حتى الآن.

وأكدت الفنانة المصرية متحدثة عن أسباب اختفائها عن الدراما والسينما خلال السنوات الماضية أنه “لم يعرض عليها ما يناسب شخصيتها من أعمال”، معربة عن أمنيتها في تجسيد شخصية “الملكة حتشبسوت”.

وأوضحت أنها عادة ما ترفض الأعمال التي تحتوي على مشاهد بها قبلات أو ما شابه، مشيرة إلى أنها سبق ورفضت المشاركة بدور في فيلم “مواطن ومخبر وحرامي” لاحتواء الدور على مشاهد مماثلة.

وعن الفنان الذي تتمنى العمل معه، قالت إنها تحب العمل مع الفنان أكرم حسني، بسبب خفة ظله، وقدرته على إضحاك الجمهور بكل سهولة، لافتة إلى أنها تحب تلك النوعية من الأعمال الكوميدية التي يقدمها.

