البرهان يعدد فوائد زيارة السيسي إلى السودان

اعتبر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، أن زيارة رئيس مصر عبد الفتاح السيسي إلى السودان “تسند الثورة في السودان”، معلنا توصلهما لـ”رؤى موحدة” تخدم البلدين.

وأكد البرهان، في تصريح صحفي عقب جلسة المباحثات المشتركة مع السيسي في القصر الجمهوري بالخرطوم، اليوم السبت، أن زيارة السيسي إلى السودان “تمثل دعما حقيقيا للسودان وسندا لثورة الشعب السوداني“، حسبما نقلت وكالة السودان الرسمية (سونا).

وتحدث البرهان عن “توصل السودان ومصر إلى رؤى موحدة تخدم تقدم وتطور ونماء شعبيهما وتسهم في استقرار الدولتين”.

وأشار إلى أن زيارة السيسي إلى السودان “تسهم في تقوية وتعزيز روابط الأخوة بين الدولتين مما سينعكس على مجريات الانتقال بالبلاد، فضلا عن أنها تأتي في إطار التعاون الوثيق بين البلدين وقيادتيهما”.

وأوضح رئيس مجلس السيادة أن زيارة الرئيس السيسي “تأتي في وقت تمر فيه الدولة السودانية بمرحلة انتقال تواجه الكثير من المصاعب، مما يتطلب تظافر الجهود ووقفة الأصدقاء والأشقاء”.

وقال البرهان إنه ناقش مع السيسي “كل الملفات التي من شأنها دعم التعاون المشترك”، معربا عن شكره وتقديره للرئيس المصري على تلبية الدعوة لزيارة السودان.

وأشاد البرهان بمواقف مصر المشرفة والداعمة للسودان، ومساندتها لحكومة الفترة الانتقالية في سبيل تأسيس وتوطيد دعائم الحكم الديمقراطي الذي يسعى السودان للوصول إليه في فترة انتقالية معافاة وسليمة.

في الأثناء تعرض رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وزوجته لموقف محرج أثناء زيارته للسودان اليوم السبت، ولقائه رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وفي هذا السياق فقد فرقت الشرطة السودانية بالقوة، تظاهرة نظمها عشرات الناشطين للتعبير عن رفضهم لزيارة السيسي إلى الخرطوم، والتي رافقته فيها زوجته السيدة انتصار.

كما طالب السودانيون الغاضبون بما سموه “استعادة مثلث حلايب وشلاتين بولاية البحر الأحمر”، حسبما افاد موقع (الترا سودان).

المتظاهرون وبحسب وسائل إعلام سودانية تجمعوا في تقاطع رئيسي بشارع المطار قبالة نفق مركز عفراء التجاري بالتزامن مع وصول السيسي.

وتوجه رئيس النظام المصري فورا إلى القصر الرئاسي، وأجرى مراسم الاستقبال الرسمي برفقة رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

