الصحة الأردنية تعلن عن الموقف الوبائي اليومي

كشفت وزارة الصحة الأردنية في بيانها اليومي حول الموقف الوبائي أنها سجلت 38 حالة وفاة و 3481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد .

وجاء في بيان الصحة الأردنية أن ” عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة وصل إلى 421415 إصابة ،بعد تسجيل 3481 إصابة ” وفقاً لروسيا اليوم .

كما أشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 38 حالة وفاة بين المصابين بالفيروس المستجد إجمالي عدد الوفيات بين المصابين إلى 4900 حالة .

و أوضحت أنه ” تم إجراء 25952 فحصاً مخبريّاً خلال الـ 24 ساعة الأخيرة ، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 4822160 فحصاً ” .

في حين أشار بيان الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء الكلية وصل إلى 362765 حالة ، بعدما قامت بتسجيل 3917 حالة خلال يوم أمس .

و في السياق ذاته ، قررت الحكومة الأردنية إعادة تفعيل الحظر الأسبوعي ( من مساء الخميس حتى صباح السبت ) ، مما أثار غضباً واسعاً في الشارع الأردني .

حيث صرح نائل الكباريتي رئيس غرفة الصناعة في الأردن : ” نرفض قرار الحظر الأسبوعي بشكل قاطع ” ، مؤكداً أنه ” لا يصب في مصلحة الاقتصاد ” .

و أضاف أن ” القرار جاء من دون التشاور مع القطاع الخاص، الذي أبدى التزاما واضحا حيال تطبيق إجراءات السلامة والصحة والتباعد الجسدي، والتشدد في تطبيقها بما يضمن استمرار أعمالها”.

في حين قال حسين الشريم ، رئيس غرفة تجارة الزرقاء أن “مصلحة الاقتصاد الوطني تقتضي بفتح كل القطاعات التجارية والخدمية، وعدم تعطيل مصالحها، لما تعانيه نتيجة توقف نشاطاتها بفعل أزمة فيروس كورونا وتبعات قرارات الإغلاق والحظر الشامل والجزئي” ، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول الإخبارية .

هذا و بدوره رفض الشعب الأردني الحظر الأسبوعي كونه يؤثر بشكل سلبي و مباشر على الحياة الاقتصادية المتأزمة أصلاً ، مبيناً أن الخسائر ستتجاوز الـ 60 % .

إذ تصدر هاشتاغ “أرفض حظر الجمعة” و “حظر الجمعة” قائمة الأكثر تداولا بالأردن يومي الأربعاء و الخميس من الأسبوع الماضي .

و كانت الحكومة قد أقرت إعادة الحظر الأسبوعي بدءً من الساعة العاشرة من مساء الخميس ، و حتى السادسة صباحاً من يوم السبت ، في كل أسبوع ، من أجل الوقاية من انتشار الفيروس .

