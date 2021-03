الدولار يحقق استقراراً في الموازي والبنوك

يشهد سعر صرف الدولار استقراراً نسبياً مقابل الجنيه السوداني، في تعالات اليوم الأحد في السوق السوداء والبنوك المحلية الرسمية.

هذا ويشهد سعر صرف الدولار في السوق الموازي بحسب حديث تاجر عملة لـ”أخبار سوق عكاظ” 380 جنيهاً، مقابل 378.2677 في البنك المركزي.

في حين بلغ سعر صرف الريال السعودي في الموازي 101 جنيهاً، مقابل 100.901 جنيهاً في البنك.

أما الدرهم الإماراتي فقد بلغ سعر صرفه 103 جنيها في الموازي، مقارنة بـ 102.9916 في البنك.

ومن جهته أوضح التاجر أن السوق الموازي يشهد ركوداً شديداً في حركو التعامل، بسبب اعتماد أغلب المغتربين على البنوك الرسمية في تحويل أموالهم.

فضلاً عن اعتماد المواطنين أيضاً على البنوك، نسبة لعدم الفرق الكبير في الأسعار بين الموازي والبنك، على حد قوله.

وفي سياق متصل، أخطر بنك السودان المركزي، أمس السبت ثلاثة مصارف في السودان، عن موافقته رسميًا على إطلاق خدمة البطاقات العالمية، على أن تقدم مصارف أخرى ذات الخدمة في الفترة المقبلة.

والثلاثاء، وزع بنك السودان منشورًا إلى المصارف حوى ضوابط إصدار وقبول البطاقات المصرفية العالمية، وذلك بعد تخفيضه قيمة العملة الوطنية لـ 7 أضعاف في محاولة لإنهاء وجود سوق موازي للعملات وتشجيع التعامل المباشر مع البنوك.

وأعلن البنك المركزي، في منشورات إلى بنوك: الخرطوم وقطر الوطني والمال المتحد، عن موافقته على إصدارها البطاقات العالمية مثل (فيزا كارد) و(ماستر كارد)، حسبما أفاد (سودان تربيون).

وطالبت منشورات بنك السودان المصارف الثلاثة بـ “أهمية الالتزام بضوابط وإجراءات إصدار وقبول بطاقات الدفع العالمية“.

وفي المنشور الذي وزعه البنك المركزي على المصارف الثلاثاء الفائت، اشترط حصوله على موافقة مبدئية قبل الحصول على تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات العالمية.

وتشمل تراخيص شركات تكنلوجيا المدفوعات إصدار بطاقات الخصم للأفراد والشركات والبطاقات مدفوعة القيمة للأفراد والشركات والهدايا وبطاقات ائتمان للأفراد والشركات، إضافة إلى قبول البطاقات على ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية.

وحدد البنك المركزي لحاملي بطاقات الخصم سقف يومي للسحب لا يتجاوز 5 آلاف دولار كما لا يجب أن يتجاوز السحب الأسبوعي حدود الـ 25 ألف دولار، أما البطاقات المدفوعة القيمة فإن السحب اليومي فيها ينبغي ألا يزيد عن 500 دولار.

