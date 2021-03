دياب يرمي تهديداته للإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة

أكدت بعض المصادر أن حسان دياب ، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، هدد بترك منصبه الحالي ، للضغط على القوى السياسية لتسريع التشكيل الحكومي .

حيث نقلت وكالة الأناضول الكلمة التي ألقاها دياب يوم أمس من داخل المقر الحكومي ، وسط بيروت ، و التي أوضح فيها تهديداته بشكل علني و صريح .

و جاء في تصريح حسان ، “أعتبر أن الوضع قد يطرح أمامي خيار الاعتكاف وقد ألجأ إليه رغم أنه يخالف قناعاتي للضغط نحو تشكيل الحكومة”.

و أوضح أن ” الظروف الاجتماعية تتفاقم والسياسية تزداد تعقيدا ولا يمكن لحكومة عادية مواجهتها من دون توافق سياسي، فكيف لحكومة تصريف الأعمال “.

كما شدد دياب على أنه لا “لا حل إلا بتشكيل حكومة جديدة، ولا حل للأزمة الاجتماعية من دون حل الأزمة المالية” ، موضحاً أن ” البلد بلغ حافة الانفجار بعد الانهيار والخوف من عدم إمكانية الحماية من الأخطار”.

الوضع الاقتصادي في لبنان من سيء إلى أسوأ

تشير الأرقام و الإحصائيات التي نشرتها بعض المصادر اللبنانية إلى أن الوضع الاقتصادي في البلد مستمر في انهياره في ظل الغياب الحكومي الذي تشهده الساحة اللبنانية .

حيث نقلت صحيفة الجمهورية عن أحد المصادر قوله أنه “إذا ما استمر الحال على ما هو عليه، فلن يكون هناك سقف للانهيار، كما لن يكون هناك سقف لارتفاع ​الدولار​ الذي قد يبلغ أرقاما لا أقول فلكية، لا بل أرقاما خيالية ” .

و أضاف أنه “حتّى الآن، ورغم كل ما هو حاصل لم نبلغ بعد الحضيض، والشرط الأساس لعدم ارتطامنا بالأرض هو تشكيل حكومة ” .

و حمل المصدر مسؤولية الوضع الاقتصادي الحالي لحكومة تصريف الأعمال ، و التي وصفها بأنها “مجموعة من الفاشلين الذين تخلّوا عن مسؤوليّاتهم بالكامل .

و أكد أنه “إذا ما تشكّلت حكومة، فبالتأكيد إنّ الأمور تنحى في اتجاه أفضل، ولكن في حال استمر الحال على ما هو عليه، ، فبالتأكيد سيصل لبنان إلى مرحلة يسقط فيها نهائيا” .

كما أشار إلى أن “الاحتياط الموجود من العملات الأجنبيّة في “مصرف لبنان” في دائرة الخطر الشديد، وأن ذوبانه كما هو حاصل في عمليّة الدعم الجارية حاليا لن يفصل بيننا وبين السقوط النهائي في الحضيض أشهرًا كما يُقال، بل فقط أسابيع قليلة جدًّا لا أكثر”.

