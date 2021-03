لجنة أصحاب الصيدليات في الخرطوم تدخل في إضراب شامل

اعلنت لجنة أصحاب الصيدليات في ولاية الخرطوم، اليوم الأحد ،عن دخولها في حالة إضراب شامل إعتبارا من يوم غدا الإثنين، وذلك لتجاهل الحكومة السودانية مطالب القطاع الصيدلاني وعدم سماع صوتهم وحل مشاكلهم .

وأصدرت لجنة أصحاب الصيدليات بيان قاله فيه: “لم نجن فيها غير وعود تليها وعود والحال يزداد سوء يوما بعد يـوم حتى وصـل مرحلة الانهيار “.

وتابع البيان:” بعد إستنفاذ كل الفرص الممكنة للوصول إلى حل مؤقت أو حتى جزئي لمشاكلنا المطروحة الواضحة والتي تشمل، أنسياب الدواء من المصدر للصيدليات مباشرة دون وسيط ودون عمليات الربط التي تقوم بها بعض الشركات، وتحسين بيئة العمل لمقابلة الزيادات المهولة في المستلزمات والمتطلبات”.

وتابع البيان:” فضلا عن عدم مراعاة الصيدليات في الرسوم الحكومية والخدمية المفروضة عليها والتي لم تراعي لطبيعة ونشاط الصيدليات الخدمي وكذلك الأهتمام بقطاع أصحاب الصيدليات والعاملين فيها من خلال تكوين جسم نقابي يدافع عن حقوقهم”.

وأكمل:”ويعمل على تحسين بيئة عملهم وتفعيل الدور الرقابي على توزيع الـدواء الذي اصبحت له أسـواق موازية فاقمت من مشكلة الدواء واعتبرت انها سبب رئيسي في عدم وصول الدواء للصيدليات”، وفقا لموقع اخبار السودان.

وفي السياق، تعرض عدد من نواب الإختصاصيين لتهديدات من قبل إدارات المستشفيات، في مختلف المدن السودانية، وذلك عقب إعلان إضراب نواب الإختصاصيين عن العمل لإكمال حقوقهم المادية في ظل الأزمة الإقتصادية العاصفة بالبلاد.

ووجهة لجنة نواب الإختصاصيين جميع النواب اللذين تعرض لأي نوع من التهديد أو أي اجراء تعسفي باخطار اللجنة عبر ممثل الفرعية، واقفين ماحدث بأنه تجاوز كبير في حقهم.

حيث تم تهديد نواب مستشفى الحصاحيصا (نساء وتوليد) ، ومن قبلهم نواب النساء والتوليد بمستشفى سنار، وفقا لموقع أخبار السودان.

وفي السياق، أكد نواب الاخصائيين اكتمال انسحابهم عن ٣٧ مستشفى، بسبب الرسوم المفروضة عليهم نظير التوقيع على العقود ،مؤكدين بان تلك الرسوم يجب ان تدفع من قبل المخدم وليس الطبيب .

وكانت وزارة الصحة فتحت باب التعاقدات مع نواب الاخصائيين بواقع ٥٠ عقد، وفقا لموقع اخبار السودان.

وفي السياق، أعلن نواب الإختصاصيين عن شروعهم في الدخول في حالة إضراب شامل ابتداءاً من يوم أمس الأحد،جراء ما يتعرض له الطبيب من إنتهاك مادي في حياته العملية خصوصاً بعد الأزمة الإقتصادية العاصفة بالبلاد.



ومن جانبها، أكدت لجنة اطباء الامتياز إن قضية نواب الإختصاصيين قضية عادلة وعاجلة جداً، مطالبين وزارة الصحة بعادة النظر في مفهومها تجاه مستحقات الأطباء والعمل العاجل لإصلاح الهيكل الوظيفي للأطباء.

وأوضحت اللجنة بأن الإضراب يأتي في ظل استمرار اضراب اطباء الامتياز، مشيرين إلى أن الأطباء جسد واحد وان هنالك تضامن مع كل قضايا الأطباء المطلبية و الحقوقية .

وصرحت لجنة اطباء الامتياز فى بيانها:” إن سير إجراءات الرواتب المتأخرة ما زال قيد مؤسسات الدولة ونرفض ما تلفظه وزارة الصحة عبر الجهات الاعلامية بعدم أحقية أطباء الإمتياز في قضيتهم المسلوبة”.

