بارزاني : زيارة البابا إلى العراق تاريخية و تدعم السلام و التعايش

عبر مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مدى أهمية زيارة البابا فرنسيس إلى العراق ، مبيناً أنها تدعم السلام و التعايش .

حيث نشر بارزاني عبر حسابه الرسمي على تويتر : “أنّني أرحب بحرارة ​بالبابا فرنسيس​ في كردستان ” .

و عبر أيضاً عن ” ترحيبه بزيارة قداسته إلى ​العراق​ وإقليم كردستان ” ، مبيناً أنها ” هي بالفعل زيارة تاريخية، وتحمل الرسالة النبيلة للتعايش السلمي“.

أربيل تستقبل البابا فرنسيس في اليوم الأخير من زيارته للعراق

أكدت بعض الوسائل الإعلامية أن البابا فرنسيس ، رئيس الكنيسة الكاثوليكية ، وصل صباح اليوم الأحد إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان .

و وفقاً لما نقلته روسيا اليوم ، استقبل البابا في مطار أربيل رئيس الإقليم نيجرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني .

و أوضحت أنه إضافة إلى الشخصيات السياسية و الحكومية ، كان هناك مجموعة كبيرة من المسيحيين في المطار لاستقبال البابا .

كما أكدت أن مسعود بارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردي ،استقبل البابا بشكل رسمي في مكتبه في العاصمة أربيل .

هذا و كان البابا قد زار يوم أمس مدينة أور الأثرية جنوب البلاد ، والتي تحوي على مقام النبي ابراهيم ( أبو الأنبياء ).

البابا فرنسيس يصل إلى مدينة أور الأثرية جنوب العراق

أكدت بعضا المعلومات بوصول رئيس الكنيسة الكاثوليكية البابا فرنسيس إلى مدينة أور الأثرية جنوب العراق ، من أجل الصلاة في منزل النبي ابراهيم .

وقال البابا فرنسيس في كلمة له أمام مقام النبي إبراهيم: “السماء تمنحنا الوحدة، وهذا يعزز أخوتنا، ولا يجب أن يعمل كل منا بمعزل عن الآخر، فنحن من يجب أن يعمر الأرض، وأن أخوتنا تدفعنا للعيش بإنسانية”.

وصرح أيضاً : “يجب احترام حرية الدين، وهو حق أساس”.

حيث ، أوضحت المصادر في العراق أن زيارة منطقة أور الأثرية أتت بعد اللقاء بالمرجع الديني الأعلى في البلد علي السيستاني في مدينة النجف ، وفقاً لروسيا اليوم .

إذ استقبل المرجع الديني العراقي علي السيستاني، اليوم السبت، بابا الفاتيكان فرنسيس، في مدينة النجف العراقية، في لقاء تاريخي لتشجيع التعايش السلمي بين الأديان

وكانت قد توقفت سيارة البابا المصفحة، في شارع الرسول قرب مرقد الإمام علي في مدينة النجف، ثم ترجل البابا منها وسار على قدميه لعشرات الأمتار باتجاه منزل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في فرع ضيق لا تسع مساحته دخول سيارة واحدة.

