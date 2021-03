السعودية تبدأ في تطبيق إلغاء الإجراءات الاحترازية لكورونا

ألغت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا، وعودة الحياة الى طبيعتها، عقب إغلاق استمر فترة طويلة بسبب جائحة كورونا.

ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها قالت فيه:”إنه تقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية القاضية بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها”.

و القرار استثني:”استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر”.

كما تقرر بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصا، مع زيادة حملات التفتيش خلال المرحلة القادمة، في مختلف المرافق للتأكد من التزام جميع الأفراد والمنشآت بالإجراءات الاحترازية، وتوقيع الغرامات على المخالفين، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وفي السياق ذاتة، أعلنت وزارة الصحة السعودية، الخميس الماضي، عن تحديدها ثلاثة شروط لتطعيم الفئات التى تعاني من نقص الصفائح الدموية، بلقاح فيروس كورونا.

وحددت وزارة الصحة السعودية، بضرورة” المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة نصف ساعة، والتأكد من عدم وجود نزيف، واستشارة الطبيب قبل أخذ التطعيم”.

كما وأشترطت الوزارة، أنه “بشكل عام، من يشتبه بإصابته بنقص شديد في الصفائح الدموية أقل من 10 آلاف، يمكنه أخذ اللقاح، والحرص على المراقبة بعد أخذ اللقاح لمدة 30 دقيقة”.

وأوضحت الوزارة، كما وعليه “التأكد من خلو موضع الحقن من النزيف قبل الخروج من موقع التطعيم، مع أهمية استشارة الطبيب المعالج وأخذ التوصية منه بأخذ اللقاح من عدمه”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

