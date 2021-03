تناقلت بعض الوسائل الإعلامية خبراً يفيد يؤكد وقوع 6 ضحايا في ولاية الشلف غرب الجزائر ، جراء الفيضانات الأخيرة التي تشكلت يوم أمس السبت .

حيث نشرت الحماية المدنية بياناً أوضحت فيه أن ” فيضانات ضخمة حدثت مؤخراً في ولاية الشلف غرب الجزائر ، بسبب الهطولات الغزيرة و المفاجئة ” .

و أضافت أن ” السيول جرفت مياه وادي مكناسة ببلدية الشلف 4 سيارات ، مع تسجيل 6 وفيات ، 3 نساء ورجلين وطفل ” ، وفقاً للأناضول .

و أشارت وحدات الدفا المدني إلى ان عمليات الإنقاذ و البحث عن ضحايا يحتمل أن يكون الوادي قد جرفهم، ما تزال مستمرة”.

هذا وتتكرر في الجزائر مؤخراً الكوارث الطبيعية ، حيث شهدت الساعات الأولى من يوم الأربعاء ( 24 فبراير / شباط الفائت ) ، وقوع هزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجات شمال شرق البلاد ، ولم تُسبب أي إصابات أو أضرار مادية كبيرة.

وكان قد أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء الحكومي في الجزائر، في بيانه، أن هزة أرضية وقعت في تمام الساعة 02:51 بتوقيت الجزائر.

وأوضح البيان أن “مركز الهزة حدد على بعد تسعة كيلومترات جنوب غرب الرصفة بولاية سطيف، التي تبعد 280 كيلومترا شمال شرق الجزائر”.

وبدورها مديرية الحماية المدنية لولاية سطيف أكدت على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، أنها عاينت مكان الهزة الأرضية و”لم تسجل أي خسائر بشرية”.

وأشارت المديرية أن الأضرار اقتصرت على “سقوط عدة صخور جبلية على الطريق، وتشققات في عمارة سكنية واحدة”، بحسب سكاي نيوز عربية .

يُذكر أن جمهورية الجزائر عانت في آب/ أغسطس الفائت من وقوع زلزالين بقوة 4.9 و4.5 درجات في ولاية ميلة شرق الجزائر.

ما أدى إلى انهيار مبنى من خمسة طوابق، وتشققات أصابت نحو ثلاثين منزل ولم تُسجل أي خسائر بشرية.

ويقع شمال الجزائر في منطقة نشاط زلزالي يتم تسجيل هزات أرضية متوسطة القوة باستمرار فيها.

وفي السياق ذاته فقد أعلنت وزارة الداخلية منتصف شهر أغسطس الفائت، منطقة الخربة التابعة لبلدية (ميلة)، شمال شرقي البلاد، منطقةً منكوبة، على إثر تسجيلها هزتين أرضيتين، في وقت سابق.

وبحسب القرار فإن إعلان هذه المنطقة بمثابة منطقة منكوبة، يأتي بعدما شهدت هزتين أرضيتين؛ أولهما في 17 يوليو الماضي، والثانية في أغسطس الفائت.

The post الجزائر .. فيضانات تودي بحياة 6 مواطنين غرب البلاد appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ