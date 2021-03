عبود العمري .. حادث مروري يودي بحياة الناشط الأردني

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر يفيد بوفاة ناشط السوشال ميديا الأردني عبد الله العمري المعروف بـ ( عبود العمري ) أثر تعرضه لحادث مروري .

حيث أشارت المعلومات إلى أن عبود العمري تعرض لحادث مروري أودى بحياته في جمهورية جنوب إفريقيا، أثناء قيامه برحلة مع مجموعة من الأصدقاء.

و كان والده قد نشر يوم أمس عبر حسابه الرسمي ما يلي : “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي وفاة ابني الحبيب عبد الله عمر العمري الذي وافته المنية مساء اليوم ( السبت ) بحادث سير بجنوب إفريقيا”.

و على هذا علقت وزارة الخارجية الأردنية ، إذ قالت أنها “تتابع من خلال مركز العمليات والسفارة الأردنية في جنوب إفريقيا حادث السير المؤسف الذي تعرض له 5 مواطنين أردنيين في جنوب إفريقيا وأسفر عن وفاة أحدهم وإصابة الآخرين”.

هذا و يذكر أن عبود العمري ، صاحب الـ 23 عاماً، يحظى بشعبية واسعة في بلده كونه يعمل كمدون و صانع محتوى ترفيهي، إذ وصل عدد متابعيه على تطبيق إنستغرام إلى حوال المليون متابع، و على يوتيوب لديه أكثر من 200 ألف متابع.

وفي سياق منفصل ، توفيت الفنانة المصرية سوسن ربيع، وذلك بعد أن تدهورت حالتها الصحية عقب إصابتها بفيروس كورونا، ودخولها العناية المركزة إلا أنها فارقت الحياة صباح اليوم السبت.

وكانت قد أعلنت الفنانة سوسن ربيع عن اصابتها بفيروس كورونا التي منعها من المشاركة في عرض مسرحيتها الأخيرة “المتفائل” أمام سامح حسين والتي عرضت في مدينة طنطا منذ أيام.

الجدير بالذكر أن الفنانة الراحلة اعتذرت عن المشاركة في العمل المسرحي بعد حجزها فى المستشفى، واستبدلها المخرج إسلام إمام بممثلة أخرى هي الفنانة سميحة عبد الهادي لحين شفائها، وفقا لموقع اليوم السابع.

وفي السياق الفني، أبدى نقيب المهن التمثيلية والفنان المصري أشرف زكي عن حزنه الكبير بفقد الفنان يوسف شعبان الذي وافته المنية في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز الـ90 عامًا متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

وقال أشرف زكي على هامش مشاركته في مراسم دفن جثمان الراحل يوسف شعبان إن الوسط الفني فقد قامة كبيرة قدم عددًا من الأعمال المهمة التي شكلت وجدان الجمهور المصري والعربي منها مسلسل “رأفت الهجان” و”الشهد والدموع” وغيرها.

وأضاف أشرف زكى أنه بشكل شخصي كان أقرب الأشخاص إلى الفنان الراحل، وتشرف بالعمل معه في عدد من الأعمال الفنية، مشيرًا إلى أن يوسف شعبان أعطي نقابة المهن التمثيلية المزيد من النجاحات أثناء توليه منصب النقيب.

