السيسي يشتري الفاكهه من بائع متجول ويمازحه” نقي كويس”

ظهر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مقطع فيديو وهو يتوقف أمام أحد بائع متجول في منطقة مدينة نصر شرقي القاهرة لشراء الفاكهة، حيث قال له مازحاً :”نقي كويس”.

ولاحظ السيسي، صعوبة في حركة بائع الفواكة، وتحدث معه، حيث علم بوجود مشاكل صحية في أعصاب قدمه، كما علم أن بيع الفاكهة هو مصدر دخله الوحيد، وليس له سكن مستقل، ويقيم مع أقاربه بحدائق القبة.

وفوراً وجه الرئيس المصري، بعلاج البائع على نفقة الدولة، حيث خضع إلى الأشعة وتواصل مع الأطباء ليواصل رحلته العلاجية، وبالفعل ظهر البائع في اللقطات المصورة، وهو يحصل على العلاج داخل إحدى المستشفيات.

من جانبها، وفّرت وزارة الصحة المصرية، سيارة إسعاف مجهزة للبائع ونقله لمستشفى دار الشفاء، كما قامت وزارة التضامن الاجتماعي بإجراء بحث اجتماعي عنه، وعن بائعين اثنين آخرين وأسرهم لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة، لتحسين أوضاعهم، وفقاً لمة ذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي سياق الرئيس المصري ايضا، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يرفض إعلان إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة حتى إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع السودان ومصر.

وأضاف السيسي، أمس السبت، خلال كلمة في المؤتمر الصحفي بالخرطوم، عقب المباحثات مع رئيس مجلس السيادة السوداني، أنه “تم التأكيد على حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة بهدف التوصل، في أقرب فرصة ممكنة وقبل موسم الفيضان المقبل، والاتفاق العادل الملزم قانونا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، وبما يحقق مصالح الدول الثلاث ويعزز من أواصر التعاون والتكامل بين بلداننا وشعوبنا”.

وأكد الرئيس المصري خلال اللقاء على تطابق رؤية السودان ومصر بخصوص “رفض أي نهج يقوم على السعي لفرض الأمر الواقع وبسط السيطرة على النيل الأزرق، من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب، وهو ما تجسد في إعلان إثيوبيا عن نيتها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة حتى إذا لم نتوصل إلى اتفاق ينظم ملء وتشغيل هذا السد، وهو الإجراء الذي قد يهدد بإلحاق أضرار جسيمة بمصالح دولتي مصر والسودان”.

