قاعدة الشدادي الأميركية تستقبل إمدادات جديدة في سوريا

أكدت بعض المصادر المطلعة في الداخل السوري أن قوات الاحتلال الأميركي قامت بإدخال إمدادات عسكرية جديدة إلى قاعدة الشدادي غير الشرعية.

حيث أوضحت وكالة أخبار سانا السورية الرسمية أن ” أربع طائرات بينها حوامتان تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي هبطت في قاعدة الاحتلال في مدينة الشدادي “.

و بينت الوكالة أن الإمدادات جاءت عن طريق حوامات عسكرية من داخل الأراضي العراقية ، نحو مدينة الشدادي في الحسكة.

و أشارت إلى أن ” الحوامات كانت تحمل مجموعة من جنود الاحتلال و20 صندوقاً خشبياً تحتوي صواريخ حرارية تحمل على الكتف تستخدم ضد الطائرات “.

كما وضحت ان الجنود القادمين على متن الطائرات يتبعون لقوات المارينز ( البحرية الأميركية )، وهم مجهزين بكامل عتادهم إضافة إلى معدات لوجستية وذخيرة وأسلحة.

وصول منظومة دفاع أمريكية جديدة إلى سوريا

أفادت مجلة “Forbes” الأمريكية بوجود احتمال استخدام منظومة دفاع جوي جديدة “Avenger” في كل من سوريا والعراق.

وبحسب التقرير الذي نشرته المجلة الأسبوع الفائت، فمن المحتمل أن تستخدم أمريكا منظومة دفاع جوية جديدة والتي تسمى “Avenger”، لحماية قواتها من التهديد المتزايد الذي تشكله الطائرات المسيرة المعادية لها.

وأضافت المجلة الأمريكية في تقريرها أنه تم في 24 شباط الفائت رصد صور تظهر فيها شاحنات تحمل أنظمة دفاع جوي قصيرة المدى من طراز Avenger، عبر الطريق السريع الواصل بين العراق وسوريا، ليصلوا إلى منطقة دير الزور شرقي سوريا.

وصُممت “Avenger” مع قاذفات صواريخ “FIM-92 Stinger”، لحماية المشاة الأمريكيين من الطائرات المسيرة والمروحيات وصواريخ “كروز” التي تحلق على ارتفاع منخفض.

وأشارت المجلة إلى أن القواعد الأمريكية في العراق لم يكن يتواجد فيها أنظمة دفاع جوي وتجلى ضعفها عندما تم استهداف قاعدة عين الأسد عام 2020، والذي جاء رداً على اغتيال واشنطن قائد فيلق القدس الفريق قاسم سليماني.

يشار إلى أن منظومة الدفاعات الجوية الأمريكية من نوع “باتريوت” الموجودة في منطقة الخليج، لم تُثبت فاعليتها أمام الصواريخ التي أطلقت من اليمن واستهدفت منشآت نفطية سعودية، على الرغم من أن المنظومة المذكورة تعتبر من أغلى منظومات الدفاع الجوي في العالم.

